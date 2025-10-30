Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट से भजनलाल सरकार को झटका, RPS खिलेरी को APO करने के आदेश पर रोक

कोर्ट ने आदेश का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसमें केवल प्रशासनिक कारणों का जिक्र है, जबकि नियमों के अनुसार विशिष्ट आधार होना जरूरी है। पीठ ने एपीओ तथा रिलीविंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थगन आदेश संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को किसी अन्य पद पर नियमित रूप से पदस्थापित करने में बाधा नहीं बनेगा।