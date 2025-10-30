Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट से भजनलाल सरकार को झटका, RPS खिलेरी को APO करने के आदेश पर रोक

कोर्ट ने आदेश का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसमें केवल प्रशासनिक कारणों का जिक्र है, जबकि नियमों के अनुसार विशिष्ट आधार होना जरूरी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 30, 2025

RPS Bhuraram Khileri

आरपीएस भूराराम खिलेरी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के वृताधिकारी (डीएसपी) आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखने (एपीओ) तथा रिलीव करने के आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से कथित मारपीट और गिरफ्तारी का मामला सामने आने के बाद खिलेरी को एपीओ कर दिया था।

न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि याची को 21 अक्टूबर 2025 को बिना किसी वैध कारण के एपीओ कर दिया गया था। वहीं राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए में स्पष्ट परिस्थितियां निर्धारित हैं, जिनमें एपीओ आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन एपीओ आदेश में उनमे से कोई भी आधार उल्लेखित नहीं है।

यह वीडियो भी देखें

'विशिष्ट आधार होना जरूरी'

कोर्ट ने आदेश का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसमें केवल प्रशासनिक कारणों का जिक्र है, जबकि नियमों के अनुसार विशिष्ट आधार होना जरूरी है। पीठ ने एपीओ तथा रिलीविंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थगन आदेश संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को किसी अन्य पद पर नियमित रूप से पदस्थापित करने में बाधा नहीं बनेगा।

ये भी पढ़ें

आसाराम को बड़ी राहत: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज
जोधपुर
Asaram Bail News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट से भजनलाल सरकार को झटका, RPS खिलेरी को APO करने के आदेश पर रोक

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: पड़दादी की हत्या मामले में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, मर्डर के बाद पड़पोते ने किया था ऐसा काम

murder in jodhpur
जोधपुर

IIT Jodhpur के वैज्ञानिकों का कमाल, बनाया सुपरमेटल, रक्षा-एयरोस्पेस तकनीक में नई क्रांति की आहट

IIT jodhpur
जोधपुर

Jodhpur: वायुसेना का हेलिकॉप्टर 10 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा, लैंडिंग की कोशिशें नाकाम

helicopter
जोधपुर

आसाराम को बड़ी राहत: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज

Asaram Bail News
जोधपुर

Rajasthan Crime News : पड़पोते ने दादी को मौत के घाट उतारा, मोबाइल से मिला सुराग, हत्या की ये थी बड़ी वजह

Rajasthan Crime News Jodhpur Grandson kills grandmother mobile phone clues reveal main reason behind murder
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.