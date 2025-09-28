पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 : झूम उठा जोधपुर शहर, खनकते डांडिया से महकी शाम, देखें तस्वीरें…

पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 के प्रथम दिन जोधपुर शहरवासी झूम उठे। महारास में शामिल होने के लिए युवक, युवतियों, बच्चे व महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया।
डाली बाई चौराहा के पास स्थित शिवगढ़ रिसॉर्ट परिसर में हरी घास के मखमली मैदान पर रंग-बिरंगी रोशनी से सुसज्जित परिसर में शाम ढलते ही डांडिया थामे युवाओं का हुजूम पहुंचना शुरू हो गया। मां अम्बे की महाआरती के तुरंत बाद परिसर में जैसे ही भक्तिगीतों की धुनें गूंजी तो मौजूद सभी दर्शकों के कदम थिरक उठे।
ट्रेडिशनल गुजराती परिधान में सजे धजे युवक-युवतियों ने जब गार्डन में सर्किल में एंट्री ली और तो पूरा माहौल उत्साह और उल्लास से पूरा प्रांगण भर गया। सतरंगी रोशनी और चारों ओर उत्साह के रेले में हर कोई रंग गया। एक के बाद एक गरबा और डांडिया के गीतों के बीच तन और मन दोनों झूमते नजर आए।
तीन घंटे तक गरबा-डांडिया महोत्सव में ढोलिड़ा-ढोलिड़ा… रमती आवे माड़ी रमती आवे… हंसता हुआ नूरानी चेहरा… गरबा रमवो रे… संवार लूं, संवार लूं… पंखिड़ा तू उड़ के जाना… तारा बिना श्याम… सनेड़ो-सनेडा़े… किसी ने मेरा श्याम देखा… आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात बाकी… आदि गीतों पर कदम ताल करते हुए शहरवासी झूम उठे। कार्यक्रम का संचालन रितु चौहान व संदीप सेन ने किया।
समारोह में रिद्धी चौहान और प्रिंस राजपूत ने बेस्ट कपल के अवॉर्ड के रूप में स्मार्टफोन जीता।
मनीष थानवी, शरद व्यास, ध्रुव व्यास, डॉ सुभाष बलारा, रिद्धि जोहरी, विकास बिजारणिया, गौरव चौधरी, गिरीश माथुर (सर प्रताप विधि महाविद्यालय), वैभव काटजू, धीरजा सिंह राजपुरोहित, किरण सैन, रमेश हसवानी, राजकुमार हसवानी, राहुल हसवानी, दीपक हसवानी, मनीष हसवानी, रवि आचार्य, गिरीश मीरचंदानी, विजय दाधीच, जयप्रकाश सोलंकी, राजकुमार सोलंकी (श्रीश्याम प्रॉपर्टी), कौशल्या अग्रवाल।
सर प्रताप विधि महाविद्यालय, सुरेश राठी सिक्योरिटीज, एड- इग्नीशन, संजय स्टूडियो, जेठी मीडिया हाउस, शिवगढ़ गार्डन, श्रीराम सिक्योरिटीज, बांधनी-द एथनिक स्टोर, शटरलाइट द 16 फोटोग्राफी, कोका कोला, बिग बॉस -स्पेशल वेडिंग कार्ड्स,तथास्तू-यूनिसेक्स लग्जरी सेलून, शिवम फैंसी ड्रेस, श्रीश्याम प्रॉपर्टी, कौशल्या अग्रवाल- सीएलजी मेंबर, आमिर खान इवेंट कंपनी, पीपीएस सोसायटी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग