पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 : झूम उठा जोधपुर शहर, खनकते डांडिया से महकी शाम, देखें तस्वीरें…

तीन घंटे तक गरबा-डांडिया महोत्सव में ढोलिड़ा-ढोलिड़ा… रमती आवे माड़ी रमती आवे… हंसता हुआ नूरानी चेहरा… गरबा रमवो रे… संवार लूं, संवार लूं… पंखिड़ा तू उड़ के जाना… तारा बिना श्याम… सनेड़ो-सनेडा़े… किसी ने मेरा श्याम देखा… आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात बाकी… आदि गीतों पर कदम ताल करते हुए शहरवासी झूम उठे। कार्यक्रम का संचालन रितु चौहान व संदीप सेन ने किया।