Phalodi Accident: जिस भीषण हादसे में हुई थी 15 लोगों की दर्दनाक मौत, उसे लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

क्षतिग्रस्त मिनी बस।
जोधपुर। फलोदी जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास 10 महिलाओं, चार बच्चों व चालक की मौत के पीछे मिनी बस के तेज रफ्तार में होने का खुलासा हुआ है। मिनी बस की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे से कुछ देर पहले ही चालक ने तेज रफ्तार में दो वाहनों को ओवरटेक किया था।
मिनी बस के साथ श्रद्धालुओं की एक अन्य बस भी थी, जिसमें करीब 50 श्रद्धालु थे। यह बस हादसे वाली बस से आगे चल रही थी, लेकिन बीकानेर जिले के देशनोक में मिनी बस ने साथ वाली बस को पीछे छोड़ दिया था। थानाधिकारी अमानाराम ने बताया कि प्रकरण में घायल तारा की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
इस संबंध में चूरू जिले के साहवा निवासी ट्रेलर चालक संजय गवारिया, ट्रेलर मालिक कपिल देव व खलासी को पकड़ा गया। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घायल के साथ ही साथ वाली बस में सवार कुछ यात्रियों के बयान दर्ज किए। इनसे सामने आया कि सूरसागर क्षेत्र से दो बसों में श्रद्धालु बीकानेर जिले के कोलायत में कपि मुनि आश्रम के लिए रवाना हुए थे।
मिनी बस में चालक के अलावा 17 व दूसरी बस में करीब 50 यात्री सवार थे। वापसी में 50 यात्रियों वाली बस पहले रवाना हो गई थी। मिनी बस काफी पीछे थी। देशनोक पहुंचते-पहुंचते मिनी बस भी वहां आ गई थी और बड़ी बस से आगे निकल गई। इससे पुलिस को आशंका है कि चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था।
भारतमाला हाईवे के दोनों तरफ तीन-तीन लेन हैं यानि सिक्स लेन हाईवे है। गत रविवार शाम सात बजे मिनी बस जिस ट्रेलर में घुसी थी, वो आखिर वाली तीसरी लेन में खड़ा था। इससे आशंका है कि मिनी बस चालक पहली लेन में होगा।
पहली और दूसरी लेन में वाहन चल रहे होंगे। वह ओवरटेक के लिए तीसरी लेन में गया होगा और तभी मिनी बस आगे खड़े ट्रेलर के पीछे घुस गई होगी। वहीं, एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि चालक को झपकी आ गई होगी और वो आगे खड़े ट्रेलर को भांप नहीं पाया और उसके पीछे घुस गया।
