Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Phalodi Accident: जिस भीषण हादसे में हुई थी 15 लोगों की दर्दनाक मौत, उसे लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Phalodi Bus Accident: मतोड़ा बस हादसा, पुलिस जांच में खुलासा, मिनी बस चालक ने 2 वाहनों को तेज रफ्तार में ओवरटेक किया था, ट्रेलर मालिक, चालक व खलासी को पकड़ा

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

Phalodi accident
Play video

क्षतिग्रस्त मिनी बस। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। फलोदी जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास 10 महिलाओं, चार बच्चों व चालक की मौत के पीछे मिनी बस के तेज रफ्तार में होने का खुलासा हुआ है। मिनी बस की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे से कुछ देर पहले ही चालक ने तेज रफ्तार में दो वाहनों को ओवरटेक किया था।

मिनी बस के साथ श्रद्धालुओं की एक अन्य बस भी थी, जिसमें करीब 50 श्रद्धालु थे। यह बस हादसे वाली बस से आगे चल रही थी, लेकिन बीकानेर जिले के देशनोक में मिनी बस ने साथ वाली बस को पीछे छोड़ दिया था। थानाधिकारी अमानाराम ने बताया कि प्रकरण में घायल तारा की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने 3 को पकड़ा

इस संबंध में चूरू जिले के साहवा निवासी ट्रेलर चालक संजय गवारिया, ट्रेलर मालिक कपिल देव व खलासी को पकड़ा गया। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घायल के साथ ही साथ वाली बस में सवार कुछ यात्रियों के बयान दर्ज किए। इनसे सामने आया कि सूरसागर क्षेत्र से दो बसों में श्रद्धालु बीकानेर जिले के कोलायत में कपि मुनि आश्रम के लिए रवाना हुए थे।

मिनी बस में चालक के अलावा 17 व दूसरी बस में करीब 50 यात्री सवार थे। वापसी में 50 यात्रियों वाली बस पहले रवाना हो गई थी। मिनी बस काफी पीछे थी। देशनोक पहुंचते-पहुंचते मिनी बस भी वहां आ गई थी और बड़ी बस से आगे निकल गई। इससे पुलिस को आशंका है कि चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था।

यह वीडियो भी देखें

ओवरटेक का प्रयास या झपकी की आशंका

भारतमाला हाईवे के दोनों तरफ तीन-तीन लेन हैं यानि सिक्स लेन हाईवे है। गत रविवार शाम सात बजे मिनी बस जिस ट्रेलर में घुसी थी, वो आखिर वाली तीसरी लेन में खड़ा था। इससे आशंका है कि मिनी बस चालक पहली लेन में होगा।

यह वीडियो भी देखें

पहली और दूसरी लेन में वाहन चल रहे होंगे। वह ओवरटेक के लिए तीसरी लेन में गया होगा और तभी मिनी बस आगे खड़े ट्रेलर के पीछे घुस गई होगी। वहीं, एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि चालक को झपकी आ गई होगी और वो आगे खड़े ट्रेलर को भांप नहीं पाया और उसके पीछे घुस गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी मिनी टूरिस्ट बस, 4 बच्चों सहित 15 की दर्दनाक मौत
जोधपुर
Rajasthan Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 08:40 pm

Published on:

04 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi Accident: जिस भीषण हादसे में हुई थी 15 लोगों की दर्दनाक मौत, उसे लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Blast: राजस्थान में शादी वाले घर में बारूद से ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, दुल्हे समेत 14 घायल

Rajasthan Cylinder Blast
जोधपुर

Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर फिर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 ने दम तोड़ा

road accident
जोधपुर

राजस्थान में यहां स्टेट हाईवे की तर्ज पर बनेंगी ग्रामीण सड़कें, मिलेगा ये फायदा

Road news
जोधपुर

Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां

Phalodi road accident news
जोधपुर

एक साथ पहुंची 12 अर्थियां तो श्मशान भी रो पड़ा…मां-बेटी, दादी-पोता, मां-बेटा, देवरानी-जेठानी की चिताएं देख हर कोई फफक उठा

Mini bus trailer accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.