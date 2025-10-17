Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर : दिवाली से पहले लुट गए थे व्यापारी, 30 करोड़ का सोना-चांदी लेकर भागा था बुलियन डीलर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोने-चांदी के जेवर व रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 17, 2025

jodhpur crime news

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। सदर बाजार थाना पुलिस ने घोड़ों का चौक से तीस करोड़ रुपए से अधिक का सोना-चांदी व लाखों रुपए बटोरकर चंपत होने वाले बुलियन व्यापारी को गिरफ्तार किया। उससे जेवर व रुपए बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि प्रकरण में मूलत: बीकानेर हाल घोड़ों का चौक निवासी शब्बीर अली को गिरफ्तार किया गया है। वह गत दिनों करोड़ों रुपए का सोना व चांदी और लाखों रुपए लेकर परिवार सहित फरार हो गया था। पुलिस ने उसके बीकानेर में पैतृक मकान में छापा मारा था, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। इस बीच, उसके जोधपुर आने की सूचना मिली।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) शहीन सी व सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) मंगलेश चूण्डावत के निर्देशन में पुलिस ने तलाश के बाद मूलत: बीकानेर हाल घोड़ों का चौक निवासी शब्बीर अली को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोने-चांदी के जेवर व रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एएसआइ कालूसिंह शब्बीर अली से पूछताछ कर रहे हैं।

सोने चांदी के जेवर बनाता था

गौरतलब है कि आरोपी शब्बीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नामक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाता था। वह क्षेत्र के सर्राफा व्यापारियों से सोना चांदी लेकर आता था। वह पिछले छह-सात साल से जेवर बना रहा था।

इससे व्यापारियों को उस पर भरोसा हो गया था। गत सोमवार को वह परिवार सहित नजर नहीं आया। दुकान पर दो तीन दिन से ताला लगा था। स्थानीय ज्वैलर्स ने मोबाइल पर उससे सम्पर्क का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। तब उन्हें धोखाधड़ी का पता लगा था।

यह वीडियो भी देखें

14 ज्वैलर्स व लोगों से ऐंठे जेवर-रुपए

आरोपी ने मनीष शर्मा से 4.30 करोड़ रुपए, अशोक से 550 ग्राम सोना व दस किलो चांदी, हीरालाल से 25 लाख रुपए, शिवकुमार सोनी से सात सौ ग्राम सोना, मोहित सोनी से 9.35 लाख रुपए, भूपति सिंह से 70 किलो चांदी, मोहम्मद साजिद खिलजी से 1.10 करोड़ रुपए का सोना-चांदी व रुपए, कैलाश जैन से 80 लाख रुपए, सालेवर से 30 किलो चांदी व दो सौ ग्राम सोना, जेठूराम से 72 सौ ग्राम चांदी व सात लाख रुपए, श्रवणराम मेघवाल से 30 लाख रुपए, अब्दुल अजीज से 50 ग्राम सोना, साकिर अली से छह लाख रुपए व यश सोनी से 13 किलो चांदी ऐंठने के बाद गायब हुआ है।

ये भी पढ़ें

Operation Black Sim: बालोतरा में पकड़ा गया बड़ा साइबर गिरोह, 50 हजार फर्जी सिम से करता था अपराध, 10 गिरफ्तार
बाड़मेर
Operation Black Sim

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर : दिवाली से पहले लुट गए थे व्यापारी, 30 करोड़ का सोना-चांदी लेकर भागा था बुलियन डीलर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम वांगचुक से मिलने तीसरी बार जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची पत्नी, बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया दी

Sonam Wangchuk
जोधपुर

Indian Railways: त्योहारी सीजन में ट्रेन यात्रा से पहले रहें सावधान, 1 रुपए की चीज भी आपको पहुंचा सकती है जेल, चेतावनी जारी

Indian Railway Diwali Alert
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, 12 फीट उछलकर गिरने से मौत, VIDEO वायरल

jodhpur accident
जोधपुर

लोग चीख रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे…. प्री वेडिंग शूट कराने गए कपल ने बताया मौत का आंखों देखा हाल, खुद भी भर्ती

जोधपुर

Jodhpur: रुला देगा पूरे परिवार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 5 अर्थियां, पसरा मातम

Jaisalmer Bus Fire Update today news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.