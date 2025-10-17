जोधपुर : दिवाली से पहले लुट गए थे व्यापारी, 30 करोड़ का सोना-चांदी लेकर भागा था बुलियन डीलर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी ने मनीष शर्मा से 4.30 करोड़ रुपए, अशोक से 550 ग्राम सोना व दस किलो चांदी, हीरालाल से 25 लाख रुपए, शिवकुमार सोनी से सात सौ ग्राम सोना, मोहित सोनी से 9.35 लाख रुपए, भूपति सिंह से 70 किलो चांदी, मोहम्मद साजिद खिलजी से 1.10 करोड़ रुपए का सोना-चांदी व रुपए, कैलाश जैन से 80 लाख रुपए, सालेवर से 30 किलो चांदी व दो सौ ग्राम सोना, जेठूराम से 72 सौ ग्राम चांदी व सात लाख रुपए, श्रवणराम मेघवाल से 30 लाख रुपए, अब्दुल अजीज से 50 ग्राम सोना, साकिर अली से छह लाख रुपए व यश सोनी से 13 किलो चांदी ऐंठने के बाद गायब हुआ है।