जोधपुर : दिवाली से पहले लुट गए थे व्यापारी, 30 करोड़ का सोना-चांदी लेकर भागा था बुलियन डीलर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। सदर बाजार थाना पुलिस ने घोड़ों का चौक से तीस करोड़ रुपए से अधिक का सोना-चांदी व लाखों रुपए बटोरकर चंपत होने वाले बुलियन व्यापारी को गिरफ्तार किया। उससे जेवर व रुपए बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि प्रकरण में मूलत: बीकानेर हाल घोड़ों का चौक निवासी शब्बीर अली को गिरफ्तार किया गया है। वह गत दिनों करोड़ों रुपए का सोना व चांदी और लाखों रुपए लेकर परिवार सहित फरार हो गया था। पुलिस ने उसके बीकानेर में पैतृक मकान में छापा मारा था, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। इस बीच, उसके जोधपुर आने की सूचना मिली।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) शहीन सी व सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) मंगलेश चूण्डावत के निर्देशन में पुलिस ने तलाश के बाद मूलत: बीकानेर हाल घोड़ों का चौक निवासी शब्बीर अली को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोने-चांदी के जेवर व रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एएसआइ कालूसिंह शब्बीर अली से पूछताछ कर रहे हैं।
गौरतलब है कि आरोपी शब्बीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नामक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाता था। वह क्षेत्र के सर्राफा व्यापारियों से सोना चांदी लेकर आता था। वह पिछले छह-सात साल से जेवर बना रहा था।
इससे व्यापारियों को उस पर भरोसा हो गया था। गत सोमवार को वह परिवार सहित नजर नहीं आया। दुकान पर दो तीन दिन से ताला लगा था। स्थानीय ज्वैलर्स ने मोबाइल पर उससे सम्पर्क का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। तब उन्हें धोखाधड़ी का पता लगा था।
यह वीडियो भी देखें
आरोपी ने मनीष शर्मा से 4.30 करोड़ रुपए, अशोक से 550 ग्राम सोना व दस किलो चांदी, हीरालाल से 25 लाख रुपए, शिवकुमार सोनी से सात सौ ग्राम सोना, मोहित सोनी से 9.35 लाख रुपए, भूपति सिंह से 70 किलो चांदी, मोहम्मद साजिद खिलजी से 1.10 करोड़ रुपए का सोना-चांदी व रुपए, कैलाश जैन से 80 लाख रुपए, सालेवर से 30 किलो चांदी व दो सौ ग्राम सोना, जेठूराम से 72 सौ ग्राम चांदी व सात लाख रुपए, श्रवणराम मेघवाल से 30 लाख रुपए, अब्दुल अजीज से 50 ग्राम सोना, साकिर अली से छह लाख रुपए व यश सोनी से 13 किलो चांदी ऐंठने के बाद गायब हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग