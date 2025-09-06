Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Weather Alert: अगले 24 घंटे तांडव मचाएगी बारिश, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, ताबड़तोड़ बरसात का बड़ा अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: सात सितंबर को उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की बरसात का दौर जारी है और आगामी चौबीस घंटों में उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है और इसके धीरे-धीरे दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान एवं आसपास गुजरात क्षेत्र की और आगे बढ़ने तथा आगामी चौबीस घंटो में तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।

बड़ी चेतावनी जारी

इसके चलते सात सितंबर को उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पिछले चौबीस घंटों में भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, राजसमंद, अलवर, पाली और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं कही भारी एवं अधिकांश जगहों पर हल्की एवं मध्यम बरसात हुई। इस दौरान सर्वाधिक 156 मिलीमीटर वर्षा भीलवाड़ा के बनेड़ा में दर्ज की गई।

तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सिरोही
Devotees stranded

यहां हुई झमाझम

इसी तरह इस दौरान अजमेर के सरवर में 120, भीलवाड़ा में 110, मांडल में 110, बांसवाड़ा के जगपुर में 110, प्रतापगढ़ के छोटीसादडी में 90, अजमेर के जियोला 90 झालावाड़ के पचपहाड़ में 90, राजसमंद के देवगढ में 90, बांसवाड़ा के गढ़ी 90, डूंगरपुर के निठुवा में 80, राजसमंद के आमेट में 80 एवं अलवर के बानसूर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

प्रदेश में मानसून की अच्छी बरसात का दौर जारी हैं और शनिवार को भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर वर्षा हुई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में भारी बरसात के कारण उत्पन्न अतिवृष्टि के हालात में राज्य सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में तत्परता के साथ हरसंभव राहत प्रदान कर रही हैं और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

राहत-बचाव कार्य तेज

अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मानसून के दौरान एक हजार से अधिक लोगों सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वर्तमान में राज्य में एसडीआरएफ की 62 टीमें, एनडीआरएफ की सात टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव एवं राहत का काम कर रही है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर से भी जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ जल और दवाइयों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

खुशखबरी : पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध के खुले गेट, विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट
पाली
Jawai Dam

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 07:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Weather Alert: अगले 24 घंटे तांडव मचाएगी बारिश, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, ताबड़तोड़ बरसात का बड़ा अलर्ट

