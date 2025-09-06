Weather Alert: अगले 24 घंटे तांडव मचाएगी बारिश, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, ताबड़तोड़ बरसात का बड़ा अलर्ट

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की बरसात का दौर जारी है और आगामी चौबीस घंटों में उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है और इसके धीरे-धीरे दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान एवं आसपास गुजरात क्षेत्र की और आगे बढ़ने तथा आगामी चौबीस घंटो में तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।