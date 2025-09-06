Weather Alert: अगले 24 घंटे तांडव मचाएगी बारिश, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, ताबड़तोड़ बरसात का बड़ा अलर्ट

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की बरसात का दौर जारी है और आगामी चौबीस घंटों में उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है और इसके धीरे-धीरे दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान एवं आसपास गुजरात क्षेत्र की और आगे बढ़ने तथा आगामी चौबीस घंटो में तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।
इसके चलते सात सितंबर को उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश एवं कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पिछले चौबीस घंटों में भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, राजसमंद, अलवर, पाली और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं कही भारी एवं अधिकांश जगहों पर हल्की एवं मध्यम बरसात हुई। इस दौरान सर्वाधिक 156 मिलीमीटर वर्षा भीलवाड़ा के बनेड़ा में दर्ज की गई।
इसी तरह इस दौरान अजमेर के सरवर में 120, भीलवाड़ा में 110, मांडल में 110, बांसवाड़ा के जगपुर में 110, प्रतापगढ़ के छोटीसादडी में 90, अजमेर के जियोला 90 झालावाड़ के पचपहाड़ में 90, राजसमंद के देवगढ में 90, बांसवाड़ा के गढ़ी 90, डूंगरपुर के निठुवा में 80, राजसमंद के आमेट में 80 एवं अलवर के बानसूर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
प्रदेश में मानसून की अच्छी बरसात का दौर जारी हैं और शनिवार को भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर वर्षा हुई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में भारी बरसात के कारण उत्पन्न अतिवृष्टि के हालात में राज्य सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में तत्परता के साथ हरसंभव राहत प्रदान कर रही हैं और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मानसून के दौरान एक हजार से अधिक लोगों सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वर्तमान में राज्य में एसडीआरएफ की 62 टीमें, एनडीआरएफ की सात टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव एवं राहत का काम कर रही है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर से भी जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ जल और दवाइयों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।