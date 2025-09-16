Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर भी लागू होगा GST ? केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान

पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लागू करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि सभी राज्य सहमत होंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

Gajendra Singh Shekhawat on GST
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी। वो ऐलान करते थे कि जब कभी उनकी सरकार आएगी, तब वो इस टैक्स को समाप्त कर देंगे।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि अब जब जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, तब विपक्ष के यही लोग इन रिफॉर्म्स का श्रेय लेने की होड़ करते हुए दिखाई देते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लागू करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि सभी राज्य सहमत होंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीन से कहा था कि इस बार देश दो दिवाली मनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि टैक्स रिफॉर्म्स के बाद जिस तरह की राहत मिली है, देश तीन-तीन दिवाली मना रहा है।

कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया

वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार गिराने के आरोपों पर कोर्ट के आए निर्णय पर शेखावत ने कहा कि कोर्ट ने एसीबी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक कलह और हार के बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर झूठे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज करवाए।

देशभर में पेंटिंग प्रतियोगिताएं होंगी

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से दो अक्टूबर तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सेवा का भाव भारतीयों के डीएनए में है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भी देश भर में पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता कराएगा। जोधपुर समेत देशभर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होंगे।

