क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर भी लागू होगा GST ? केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान

वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार गिराने के आरोपों पर कोर्ट के आए निर्णय पर शेखावत ने कहा कि कोर्ट ने एसीबी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक कलह और हार के बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर झूठे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज करवाए।