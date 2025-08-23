Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Public Holiday: राजस्थान के इस जिले में 25 अगस्त का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

Public Holiday: यह अवकाश बाबा रामदेव मसूरिया मेला (बाबा री बीज) (भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया) के अवसर पर घोषित किया गया है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 23, 2025

Public holiday
प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर बताया कि जोधपुर जिले में वर्ष 2025 के लिए घोषित दो स्थानीय अवकाशों में से द्वितीय अवकाश आगामी सोमवार 25 अगस्त को रहेगा।

यह अवकाश बाबा रामदेव मसूरिया मेला (बाबा री बीज) (भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया) के अवसर पर घोषित किया गया है। इस दिन जोधपुर जिले में सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा।

मसूरिया बाबा रामदेव मेला आज से

वहीं दूसरी तरफ लोकदेवता बाबा रामदेव का प्राकट्योत्सव मनाने के लिए रामदेवरा जाने वाले जातरू मसूरिया के बाबा बालीनाथ मंदिर में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। लोकदेवता बाबा रामदेव का प्राकट्योत्सव 25 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ मंदिर में मेला अमावस्या को ही शुरू हो गया है।

मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्रीपीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसर में 56 जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

मंदिर में 300 स्वयंसेवक तैनात

ट्रस्ट की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 300 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। परचानाडी के पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर नियमित रूप से स्वच्छ किया जा रहा है। बाबा के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में समूचे मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है।

मनौतियां मांगने पहुंचते हैं बाबा के दरबार

मध्यप्रदेश के इंदौर के अजनोर गांव से पैदल चल कर 13 वें दिन जोधपुर के मसुरिया मंदिर पहुंचे हासाराम हरिजन ने बताया कि पिछले 13 साल से हर साल मसूरिया मंदिर और रूणीचा धाम में शीश नवाने आते हैं। कंधे पर बाबा की प्रतिमा और पैरों में घुंघरू बांधे हासाराम जहां भी बाबा के भजन गूंजते हैं, वहां झूमने लगते हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से दुपहिया वाहन पर पहुंचे फागचंद का कहना है कि बाबा उनकी झोली जरूर भरेंगे। वह अपनी पत्नी साथ पूरे उत्साह से रामदेवरा की ओर बढ़ रहे हैं।

23 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Public Holiday: राजस्थान के इस जिले में 25 अगस्त का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

