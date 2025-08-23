Public Holiday: राजस्थान के इस जिले में 25 अगस्त का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

मध्यप्रदेश के इंदौर के अजनोर गांव से पैदल चल कर 13 वें दिन जोधपुर के मसुरिया मंदिर पहुंचे हासाराम हरिजन ने बताया कि पिछले 13 साल से हर साल मसूरिया मंदिर और रूणीचा धाम में शीश नवाने आते हैं। कंधे पर बाबा की प्रतिमा और पैरों में घुंघरू बांधे हासाराम जहां भी बाबा के भजन गूंजते हैं, वहां झूमने लगते हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से दुपहिया वाहन पर पहुंचे फागचंद का कहना है कि बाबा उनकी झोली जरूर भरेंगे। वह अपनी पत्नी साथ पूरे उत्साह से रामदेवरा की ओर बढ़ रहे हैं।