Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Railway Alert : मरुधर एक्सप्रेस 11 दिन और परिवर्तित समय से चलेगी, रानीखेत एक्सप्रेस पर आया नया अपडेट

Railway Alert : मरुधर एक्सप्रेस 11 दिन और परिवर्तित समय से चलेगी। वहीं रानीखेत एक्सप्रेस पर आया नया अपडेट। जानें।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 03, 2025

Railway Alert Marudhar Express 11 more days changed timings Ranikhet Express new update

फाइल फोटो पत्रिका

Railway Alert : जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण मरुधर एक्सप्रेस आगामी 11 दिन तक और परिवर्तित समयानुसार संचालित की जाएगी। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन यार्ड में कॉनकोर्स (फेज-2) निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक लॉक लिया गया है। 

लॉक के चलते गाड़ी संख्या 14854/14864/14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस को पहले से ही 9 नवंबर से अपने निर्धारित समय सुबह 8.25 बजे के स्थान पर लगभग 3 घंटे विलंब से रवाना किया जा रहा है। इस ट्रेन का यह परिवर्तन 13 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

रानीखेत एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन

ब्लॉक के कारण ही काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस के मार्ग में अस्थाई परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एसप्रेस 6 से 9 दिसम्बर तक परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। इस अवधि में ट्रेन का रींगस, नीमकाथाना, नारनौल तथा अटेली स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।

जोधपुर होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का रहेगा मार्ग परिवर्तन

उत्तर रेलवे के राजपुरा-बठिंडा रेलखंड पर दोहरीकरण और इलेट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों का संचालन आगामी अवधि में बदले मार्ग से किया जाएगा।जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 19272 हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 4 फरवरी तक (19 ट्रिप) हर बुधवार और शनिवार को अंबाला-पानीपत-रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी और हिसार होकर चलाया जाएगा। ट्रेन इस दौरान राजपुरा, पटियाला, धुरी, सुनाम उधमसिंह वाला और जाखल स्टेशनों पर रुकेगी।

मार्ग परिवर्तन के दौरान इन स्टेशनों पर रुकेगी

गाड़ी संख्या 19271 भावनगर-हरिद्वार द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 2 फरवरी तक (18 ट्रिप) हर सोमवार और गुरुवार को हिसार-हांसी-महम-डोभ भाली-रोहतक-पानीपत और अंबाला के रास्ते चलेगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान ट्रेन जाखल, सुनाम उधमसिंह वाला, धुरी, पटियाला और राजपुरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

गाड़ी संख्या 19027 व 19028 का अपडेट

इसके अलावा गाड़ी संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी विवेक एक्सप्रेस साप्ताहिक को 6 दिसंबर से 31 जनवरी तक (9 ट्रिप) हिसार-हांसी-डोभ भाली-रोहतक-पानीपत और अंबाला होकर चलाया जाएगा। बदले मार्ग में ट्रेन बरवाला और धुरी स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस साप्ताहिक 8 दिसंबर से 2 फरवरी तक (9 ट्रिप) अंबाला-पानीपत-रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी और हिसार होकर चलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग
डूंगरपुर
Rajasthan This man Mukesh Shrimal priceless treasure that leaves everyone stunned

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Railway Alert : मरुधर एक्सप्रेस 11 दिन और परिवर्तित समय से चलेगी, रानीखेत एक्सप्रेस पर आया नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में थानाधिकारी-कांस्टेबल के निलंबन से पुलिसकर्मियों का आक्रोश, स्टेट्स पर लिखा- हमारा हमीर, हमारा जमीर सही

Jodhpur News Policemen angry
जोधपुर

Jodhpur: वकील-पुलिस विवाद में कौन जीता, SHO और सिपाही पर हुआ एक्शन, लेकिन पुलिस के बीच ये मैसेज होता रहा वायरल

जोधपुर

Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

jodhpur accident
जोधपुर

Jodhpur: धक्का देकर कहा था… ‘तेरा खोपड़ा खराब है, तू सिखाएगा वर्दी पहनना’, SHO और कांस्टेबल दोनों पर गिरी गाज

jodhpur Case
जोधपुर

जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, SHO और रीडर लाइन हाजिर, हाईकोर्ट सख्त

Jodhpur lawyer misbehavior case
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.