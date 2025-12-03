उत्तर रेलवे के राजपुरा-बठिंडा रेलखंड पर दोहरीकरण और इलेट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों का संचालन आगामी अवधि में बदले मार्ग से किया जाएगा।जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 19272 हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 4 फरवरी तक (19 ट्रिप) हर बुधवार और शनिवार को अंबाला-पानीपत-रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी और हिसार होकर चलाया जाएगा। ट्रेन इस दौरान राजपुरा, पटियाला, धुरी, सुनाम उधमसिंह वाला और जाखल स्टेशनों पर रुकेगी।