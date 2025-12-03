फाइल फोटो पत्रिका
Railway Alert : जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण मरुधर एक्सप्रेस आगामी 11 दिन तक और परिवर्तित समयानुसार संचालित की जाएगी। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन यार्ड में कॉनकोर्स (फेज-2) निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक लॉक लिया गया है।
लॉक के चलते गाड़ी संख्या 14854/14864/14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस को पहले से ही 9 नवंबर से अपने निर्धारित समय सुबह 8.25 बजे के स्थान पर लगभग 3 घंटे विलंब से रवाना किया जा रहा है। इस ट्रेन का यह परिवर्तन 13 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
ब्लॉक के कारण ही काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस के मार्ग में अस्थाई परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एसप्रेस 6 से 9 दिसम्बर तक परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। इस अवधि में ट्रेन का रींगस, नीमकाथाना, नारनौल तथा अटेली स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।
उत्तर रेलवे के राजपुरा-बठिंडा रेलखंड पर दोहरीकरण और इलेट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों का संचालन आगामी अवधि में बदले मार्ग से किया जाएगा।जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 19272 हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 4 फरवरी तक (19 ट्रिप) हर बुधवार और शनिवार को अंबाला-पानीपत-रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी और हिसार होकर चलाया जाएगा। ट्रेन इस दौरान राजपुरा, पटियाला, धुरी, सुनाम उधमसिंह वाला और जाखल स्टेशनों पर रुकेगी।
गाड़ी संख्या 19271 भावनगर-हरिद्वार द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 2 फरवरी तक (18 ट्रिप) हर सोमवार और गुरुवार को हिसार-हांसी-महम-डोभ भाली-रोहतक-पानीपत और अंबाला के रास्ते चलेगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान ट्रेन जाखल, सुनाम उधमसिंह वाला, धुरी, पटियाला और राजपुरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
इसके अलावा गाड़ी संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी विवेक एक्सप्रेस साप्ताहिक को 6 दिसंबर से 31 जनवरी तक (9 ट्रिप) हिसार-हांसी-डोभ भाली-रोहतक-पानीपत और अंबाला होकर चलाया जाएगा। बदले मार्ग में ट्रेन बरवाला और धुरी स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस साप्ताहिक 8 दिसंबर से 2 फरवरी तक (9 ट्रिप) अंबाला-पानीपत-रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी और हिसार होकर चलाई जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग