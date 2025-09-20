Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Railway : रेलवे बिग न्यूज, अब 19 नवम्बर तक अहमदाबाद नहीं जाएगी हडपसर सुपरफास्ट ट्रेन, जानें क्यों

Railway : रेलवे बिग न्यूज। हडपसर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अब 19 नवंबर तक अहमदाबाद नहीं जाएगी। जानें क्यों।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 20, 2025

Railway Big News Now Hadapsar Super Fast Train will not go to Ahmedabad till 19 November know why
फाइल फोटो पत्रिका

Railway : हडपसर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अब 19 नवंबर तक अहमदाबाद नहीं जाएगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 20495 जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस 19 नवंबर तक जोधपुर से प्रस्थान करेगी, वह अहमदाबाद के स्थान पर साबरमती स्टेशन पर सुबह 5.20 बजे आगमन व 5.30 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 20496 हडपसर जोधपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट 19 नवंबर तक हडपसर से प्रस्थान करेगी, वह अहमदाबाद के स्थान साबरमती स्टेशन पर सुबह 7.20 बजे आगमन व 07.30 बजे प्रस्थान करेगी।

इन ट्रेनों का होगा अस्थाई ठहराव

1- गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर गात्रि 9.56 बजे आगमन एवं 9.51 बजे प्रस्थान करेगी।
2- गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.34 बजे आगमन एवं 5.36 बजे प्रस्थान करेगी।
3- गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर रात्रि 9.55 बजे आगमन एवं 9.58 बजे प्रस्थान करेगी।
4- गाड़ी संख्या 20846, बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.34 बजे आगमन एवं 5.36 बजे प्रस्थान करेगी।
5- हावडा-जोधपुर/बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेनें 22 सितंबर से एक अक्टूबर व ६ अक्टूबर को विध्याबल स्टेशन पर सुबह 11.03 बजे आगमन व 11.05 बजे प्रस्थान करेगी।
6- जोधपुर/बीकानेर-हावडा 22 सितंबर से एक अक्टूबर व छह अक्टूबर को विध्याचल स्टेशन पर शाम 4.35 बजे आगमन 44.37 बजे प्रस्थान करेगी।

Published on:

20 Sept 2025 08:16 am

Railway : रेलवे बिग न्यूज, अब 19 नवम्बर तक अहमदाबाद नहीं जाएगी हडपसर सुपरफास्ट ट्रेन, जानें क्यों

