Railway : रेलवे बिग न्यूज, अब 19 नवम्बर तक अहमदाबाद नहीं जाएगी हडपसर सुपरफास्ट ट्रेन, जानें क्यों

1- गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर गात्रि 9.56 बजे आगमन एवं 9.51 बजे प्रस्थान करेगी।

2- गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.34 बजे आगमन एवं 5.36 बजे प्रस्थान करेगी।

3- गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर रात्रि 9.55 बजे आगमन एवं 9.58 बजे प्रस्थान करेगी।

4- गाड़ी संख्या 20846, बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.34 बजे आगमन एवं 5.36 बजे प्रस्थान करेगी।

5- हावडा-जोधपुर/बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेनें 22 सितंबर से एक अक्टूबर व ६ अक्टूबर को विध्याबल स्टेशन पर सुबह 11.03 बजे आगमन व 11.05 बजे प्रस्थान करेगी।

6- जोधपुर/बीकानेर-हावडा 22 सितंबर से एक अक्टूबर व छह अक्टूबर को विध्याचल स्टेशन पर शाम 4.35 बजे आगमन 44.37 बजे प्रस्थान करेगी।