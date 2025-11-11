Rajasthan: राजस्थान में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां और लग्जरी वाहनों से निकली अनोखी बारात, तस्वीरें हुईं वायरल

भोपालगढ़। कस्बे में साटिया समाज के दो दूल्हों की बारात अनोखे अंदाज में निकली। दोनों बारात में चार-चार हाथी और घोड़े शामिल थे। इसके अलावा ऊंट, सजी-धजी बग्गियां और लग्जरी वाहनों का लंबा काफिला भी आकर्षण का केंद्र बना। बस स्टैंड से गुजरती बारात को देखने के लिए ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग घरों की छतों और सड़कों पर खड़े होकर इस नजारे को कैमरे में कैद करते रहे।