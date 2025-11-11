Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां और लग्जरी वाहनों से निकली अनोखी बारात, तस्वीरें हुईं वायरल

भोपालगढ़ कस्बे में साटिया समाज की दो बारात भव्य अंदाज में निकली, जिनमें हाथी, घोड़े और लग्जरी वाहनों का नजारा देखने लायक था।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 11, 2025

wedding procession in Rajasthan

कस्बे से निकलती बारात। फोटो- पत्रिका

भोपालगढ़। कस्बे में साटिया समाज के दो दूल्हों की बारात अनोखे अंदाज में निकली। दोनों बारात में चार-चार हाथी और घोड़े शामिल थे। इसके अलावा ऊंट, सजी-धजी बग्गियां और लग्जरी वाहनों का लंबा काफिला भी आकर्षण का केंद्र बना। बस स्टैंड से गुजरती बारात को देखने के लिए ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग घरों की छतों और सड़कों पर खड़े होकर इस नजारे को कैमरे में कैद करते रहे।

जानकारी के अनुसार, साटिया समाज के बाबूलाल और लूणकी-खेताराम के बेटों की बारात निकलीं। दोनों दूल्हों को जयपुर से मंगवाए गए हाथियों पर बैठाया गया, जबकि अन्य परिजन ऊंटों, घोड़ों और नागौर से आई आकर्षक बग्गियों में सवार हुए। बारात के साथ दो-तीन दर्जन लग्जरी वाहन और कई डीजे की धुनों पर नाचते कलाकार भी शामिल थे। यह दृश्य पूरे कस्बे में आकर्षण और चर्चा का विषय बना रहा।

नृत्य कलाकारों की टीम बुलाई

करीब आधा दर्जन डीजे लगाए गए और अजमेर व जोधपुर से विशेष नृत्य कलाकारों की टीम भी बुलाई गई। शाम के समय जब हाथी-घोड़ों से सजी ये बारात भोपालगढ़ कस्बे के बस स्टैंड और अन्य मार्गों से गुजरीं, तो लोग अपने कामकाज छोड़कर इस अनूठे नजारे को देखने लगे। साटिया परिवार से जुड़े किसनाराम ने बताया कि जोधपुर रोड निवासी लूणकी-खेताराम और बाबूलाल के बेटों की यह बारात आकर्षण का केंद्र बन गई।

भोपालगढ़ में साटिया समाज के अधिकांश परिवार पशु व्यापार से जुड़े हैं। वे ग्रामीण इलाकों से बछड़े, बछड़ियां और ऊंट खरीदकर आस-पास के मेलों में बेचते हैं। वहीं दोनों दूल्हे रामलाल और मुन्नाराम केवल साक्षर हैं, जबकि उनकी दुल्हनें आपस में बहनें हैं। इनमें से एक दुल्हन रेशमा केवल साक्षर है और दूसरी दुल्हन पूजा ग्रेजुएशन कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: डंपर ने फिर बरपाया कहर, नाश्ता लेने गए युवक को कुचला, मौके पर हो गई दर्दनाक मौत
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 06:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां और लग्जरी वाहनों से निकली अनोखी बारात, तस्वीरें हुईं वायरल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, 23 यात्री घायल, मच गई चीख-पुकार

jodhpur bus accident
जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़

Jodhpur-Pali-Marwar industrial
जोधपुर

फलौदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, भजनलाल सरकार से मांगी रिपोर्ट; जानें मामला

Supreme Court
जोधपुर

स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

bus attack accused
जोधपुर

स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

Raids on spa centre
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.