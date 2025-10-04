Rajasthan: ससुराल जा रहा था गोरख राम, घर से कुछ दूरी पर खुद और बेटे की मौत; दीपावली से पहले गांव में शोक की लहर

बालेसर। भांडू चारणान गांव के पांचवीं रोड पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार भांडू चारणान निवासी गोरख राम दर्जी (28), उनकी पत्नी ममता देवी (26) और उनका सात वर्षीय पुत्र जोराराम गंभीर रूप से घायल हो गए।