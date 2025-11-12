Jodhpur: इस प्रमुख सड़क पर नहीं लगेगा जाम, हटेंगे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक

न्यायाधीश डाॅ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता चंद्रशेखर की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने कहा कि एम्स रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात बाधित होना आम बात हो गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी अतिक्रमण हटाने व भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला कलक्टर और संबंधित सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।