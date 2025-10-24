Rajasthan News: सात विवि में कुलगुरु, सिर्फ दिव्यांग विवि को भूल गई सरकार, दिसंबर 2024 से पद खाली

तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने महाराष्ट्र में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर फरवरी 2023 में जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया था। जेएनवीयू की प्रोफेसर डॉ. कुसुमला भण्डारी को विवि का संस्थापक कुलगुरु नियुक्त किया गया। प्रो. भण्डारी को दिसम्बर 2024 में निधन हो गया, जिसके बाद से यह पद खाली पड़ा है। हाल ही में विवि के लिए पूर्णकालिक रजिस्ट्रार के तौर पर हीना कल्ला की नियुक्ति की है। सरकार ने चौखा गांव में विवि के लिए 30 बीघा जमीन आवंटित की है, लेकिन यह अभी शुरुआती दौर में है। विवि की स्थापना के पौने तीन साल बाद भी सत्र शुरू नहीं हुआ।