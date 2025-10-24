Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan News: सात विवि में कुलगुरु, सिर्फ दिव्यांग विवि को भूल गई सरकार, दिसंबर 2024 से पद खाली

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय को छोड़कर जोधपुर में अन्य सभी सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त है। दिवाली से पहले तीन विश्वविद्यालयों में सरकार ने कुलगुरु की नियुक्ति की थी, लेकिन दिव्यांग विवि को सरकार भूल गई।

2 min read

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 24, 2025

दिव्यांग विवि में दिसम्बर, 2024 से पद खाली, फोटो मेटा एआइ

Mahatma Gandhi Divyang University: जोधपुर. महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय को छोड़कर जोधपुर में अन्य सभी सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त है। दिवाली से पहले तीन विश्वविद्यालयों में सरकार ने कुलगुरु की नियुक्ति की थी, लेकिन दिव्यांग विवि को सरकार भूल गई। दिव्यांग विवि में दिसम्बर, 2024 से पद रिक्त है। वर्तमान में पुलिस विवि के कुलगुरु डॉ. आलोक त्रिपाठी के पास दिव्यांग विवि का अतिरिक्त प्रभार है।

दिसंबर 2024 से पद रिक्त

तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने महाराष्ट्र में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर फरवरी 2023 में जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया था। जेएनवीयू की प्रोफेसर डॉ. कुसुमला भण्डारी को विवि का संस्थापक कुलगुरु नियुक्त किया गया। प्रो. भण्डारी को दिसम्बर 2024 में निधन हो गया, जिसके बाद से यह पद खाली पड़ा है। हाल ही में विवि के लिए पूर्णकालिक रजिस्ट्रार के तौर पर हीना कल्ला की नियुक्ति की है। सरकार ने चौखा गांव में विवि के लिए 30 बीघा जमीन आवंटित की है, लेकिन यह अभी शुरुआती दौर में है। विवि की स्थापना के पौने तीन साल बाद भी सत्र शुरू नहीं हुआ।

18 पद सृजित, 25 करोड़ रुपए आवंटित

तत्कालीन गहलोत सरकार ने दिव्यांग विवि के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए 18 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी थी।

3 नए कुलगुरु नियुक्त

राज्य सरकार ने गत शनिवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रो. पवन कुमार शर्मा, आयुर्वेद विवि में प्रो. गोविंद सहाय शुक्ल और कृषि विवि जोधपुर में डॉ. वीरेन्द्र सिंह जैतावत को कुलगुरु नियुक्त किया था। इसके अलावा एमबीएम विवि में प्रो. अजय शर्मा, पुलिस विवि में डॉ. आलोक त्रिपाठी, एलएलयू जोधपुर में प्रो. हरप्रीत कौर और मारवाड़ मेडिकल विवि में डॉ. एमके आसेरी पहले से ही बतौर कुलगुरु नियुक्त हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan News: सात विवि में कुलगुरु, सिर्फ दिव्यांग विवि को भूल गई सरकार, दिसंबर 2024 से पद खाली

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: महिला को नौकरी दिलाने के बहाने से होटल में ले जाकर किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाया फिर 2 दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप

जोधपुर

दोस्ती में दगा: गर्भवती पत्नी और साली को लेकर दोस्त के साथ उदयपुर घूमने गए युवक के ‘पैरों तले खिसकी जमीन’, होटल के बाहर पहुंची पुलिस

जोधपुर

Jodhpur: 22 साल के युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, गूगल हिस्ट्री में मिली 15-20 अश्लील वीडियो, 7 दिन में पेश होगा चालान

जोधपुर

Anandpal Encounter: आनंदपाल एनकाउंटर हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट

Anandpal encounter
जोधपुर

Sonam Wangchuck: लेह का एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा जोधपुर, सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ आज होगी सुनवाई

Sonam Wangchuk
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.