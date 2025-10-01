Ravan Dahan: जोधपुर में नीले रंग की अचकन और जूतियां पहनेगा रावण, दहन होने पर चीखेगा, आंखों से बरसेंगे 251 अंगारे

नगर निगम महापौर उत्तर कुन्ती परिहार ने बताया कि रामलीला मैदान में दशहरा महोत्सव देखने के लिए आने वाले शहरवासियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच शहर के अखाडा दल के कार्यकर्ता हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए राम सवारी के आगे चलेंगे। रामलीला मैदान पर अखाडा दल प्रभारियों का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निगम की ओर से साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया जाएगा। राम सवारी के मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में पूजा अर्चना कर निगम की ओर से भेंट राशि समर्पित की जाएगी।