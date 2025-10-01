Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Ravan Dahan: जोधपुर में नीले रंग की अचकन और जूतियां पहनेगा रावण, दहन होने पर चीखेगा, आंखों से बरसेंगे 251 अंगारे

ब्लू सिटी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सूर्यनगरी जोधपुर में इस बार रावण को नीले रंग की अचकन और जोधपुर जूती पहनाई गई है।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

Ravan Dahan

जोधपुर में तैयार होता रावण का पुतला। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। इस बार रावण का कद 10 फीट छोटा होगा। पिछली बार रावण का पुतला 80 फीट था तो इस बार 70 फीट ही रह गया है। ब्लू सिटी की थीम को दर्शाने के लिए नीले रंग की अचकन व नीले रंग की जूतियां पहनाई जाएगी। खास बात दहन होने के डेढ़ घंटे बाद तक आतिशबाजी होगी और रावण की चीख भी सुनाई देगी। रामलीला मैदान में नगर निगम की ओर से आयोजित मुख्य समारोह की खासियत होगी।

गौधूलि वेला में होगा दहन

महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने बताया कि रामलीला मैदान में इस बार 70 फीट ऊंचे रावण और उसके परिजनों के पुतलों का गौधूलि वेला में दहन किया जाएगा। ब्लू सिटी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सूर्यनगरी जोधपुर में इस बार रावण को नीले रंग की अचकन और जोधपुर जूती पहनाई गई है। रावण के अलावा 40 फीट का मेघनाद, कुंभकर्ण का और 30 फीट का शूर्पणखा एवं ताड़का के पुतलों का भी निर्माण किया गया है। इन पुतलों का आकार पिछले साल जितना ही रखा गया है।

नगर निगम महापौर उत्तर कुन्ती परिहार ने बताया कि रामलीला मैदान में दशहरा महोत्सव देखने के लिए आने वाले शहरवासियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच शहर के अखाडा दल के कार्यकर्ता हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए राम सवारी के आगे चलेंगे। रामलीला मैदान पर अखाडा दल प्रभारियों का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निगम की ओर से साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया जाएगा। राम सवारी के मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में पूजा अर्चना कर निगम की ओर से भेंट राशि समर्पित की जाएगी।

मेहरानगढ़ में पूजा अर्चना के बाद रवाना होगा रथ

महापौर दक्षिण वनीता सेठ, महापौर उत्तर कुंती परिहार, निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी, मेला अधिकारी ललितसिंह, मेला समिति सदस्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं पूर्व राजपरिवार के सदस्य मेहरानगढ दुर्ग पहुंचकर प्रभु श्रीराम और मां चामुण्डा की पूजा अर्चना करेंगे।

251 अंगारे बरसेंगे

आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी ने बताया कि रिमोट से रावण की नाभि में अग्नि बाण लगते ही हाथ में थामी चकरी घूमेगी, तलवार हिलेगी, रावण के मुंह एवं आंखों से 251 अंगारे बरसेंगे और रावण की चीख सुनाई देगी। रावण दहन के बाद करीब डेढ़ घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी।

यह रहेगी प्रवेश व्यवस्था

मेला समिति अध्यक्ष उत्तर शैलजा परिहार व दक्षिण मीनाक्षी कोठारी ने बताया कि मेले के दौरान मेला स्थल पर प्रवेश के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। गेट नंबर 1 से रामरथ एवं अखाड़ों का प्रवेश होगा और गेंट संख्या 3 से लेकर 8 तक आमजन प्रवेश कर सकेंगे। कल्पतरू सिनेमा के सामने स्थित गेंट नंबर 9 से वीआइपी, वीवीआईपी गेस्ट प्रवेश करेंगे।

जोधपुर

01 Oct 2025 08:22 pm

