Rajasthan: 300 KM दूर से बिना हेलमेट पाली पहुंच गया युवक, बाइक की तलाशी लेने पर NCB टीम के उड़े होश

उमराव से पूछताछ में सामने आया कि वह नीमच से अफीम का दूध लाया था। उसके रिश्तेदार ने ही अफीम के दूध की सप्लाई दी थी। पाली जिले में रोहट के आस-पास सप्लाई देनी थी। एनसीबी ने अफीम के दूध की सप्लाई देने वाले के ठिकाने पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। आरोपी बिना हेलमेट बाइक पर नीमच से पाली बाइपास तक आ गया था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे रोका तक नहीं।