जोधपुर

Rajasthan: 300 KM दूर से बिना हेलमेट पाली पहुंच गया युवक, बाइक की तलाशी लेने पर NCB टीम के उड़े होश

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मध्यप्रदेश में नीमच तहसील के जामुनिया खुर्द गांव निवासी उमराव (35) पुत्र बंशीलाल को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

opium smuggler

अफीम के आठ किलो दूध के साथ ​एनसीबी की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोधपुर ने पाली में बाइपास पर ओवरब्रिज के पास कोटा नम्बर की मोटरसाइकिल से अफीम का आठ किलो दूध जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत बाजार में 50 लाख रुपए आंकी गई है।

ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि एक युवक मध्यप्रदेश के नीमच से अफीम के दूध की बड़ी खेप लेकर रवाना हुआ था। वह पाली होकर जोधपुर आने वाला था। वह कोटा नम्बर की एक बाइक पर सवार था। इस गोपनीय व पुख्ता सूचना के आधार पर एनसीबी की विशेष टीम बनाकर सक्रिय किया गया।

27 सितम्बर को ब्यूरो ने टीम को पाली में भेजकर युवक की तलाश शुरू करवाई। इस बीच पाली बाइपास पर कोटा नम्बर की मोटरसाइकिल नजर आई तो उसे रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली।

अफीम का दूध मिला

पुख्ता सूचना के आधार पर बाइक की बारीकी से तलाशी ली गई। सीट खोलने पर उसके नीचे गोपनीय खोह कैविटी नजर आई। जिसमें प्लास्टिक के चार पैकेट रखे हुए थे। इन्हें खोला गया तो अफीम का दूध भरा मिला। ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मध्यप्रदेश में नीमच तहसील के जामुनिया खुर्द गांव निवासी उमराव (35) पुत्र बंशीलाल को गिरफ्तार किया।

बिना हेलमेट पाली तक पहुंचा, रोका तक नहीं

उमराव से पूछताछ में सामने आया कि वह नीमच से अफीम का दूध लाया था। उसके रिश्तेदार ने ही अफीम के दूध की सप्लाई दी थी। पाली जिले में रोहट के आस-पास सप्लाई देनी थी। एनसीबी ने अफीम के दूध की सप्लाई देने वाले के ठिकाने पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। आरोपी बिना हेलमेट बाइक पर नीमच से पाली बाइपास तक आ गया था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे रोका तक नहीं।

Published on:

01 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: 300 KM दूर से बिना हेलमेट पाली पहुंच गया युवक, बाइक की तलाशी लेने पर NCB टीम के उड़े होश

