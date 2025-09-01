Mohan Bhagwat: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जोधपुर आएंगे, ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी

वहीं, आयुक्तालय में विशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है। ऐसे में सम्पूर्ण कमिश्नरेट में ड्रोन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की उड़ान के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन पर प्रतिबंध का यह आदेश सोमवार सुबह पांच बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।