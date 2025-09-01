Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जोधपुर आएंगे, ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सोमवार दोपहर हवाई मार्ग से जोधपुर आएंगे। यहां वे संघ की अलग-अलग श्रेणियों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

Mohan Bhagwat
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। फोटो- पत्रिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सोमवार को जोधपुर आएंगे। भागवत सोमवार दोपहर हवाई मार्ग से जोधपुर आएंगे। यहां वे संघ की अलग-अलग श्रेणियों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वे पांच से सात सितम्बर तक होने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे।

वीवीआइपी आगमन से अलर्ट

वहीं विशिष्ट व्यक्ति वीवीआइपी की यात्रा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। यही वजह है कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सोमवार सुबह पांच बजे से आगामी आदेश तक ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया।

इसके तहत देश में अवांछित गतिविधियों में ड्रोन का दुरुपयोग होने लगा है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने भी आतंकी गतिविधियों में ड्रोन से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका के चलते अलर्ट जारी किया गया है। सामरिक व ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील होने से भी ड्रोन के दुरुपयोग की आशंका है।

पहले अनुमति अनिवार्य

वहीं, आयुक्तालय में विशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है। ऐसे में सम्पूर्ण कमिश्नरेट में ड्रोन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की उड़ान के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन पर प्रतिबंध का यह आदेश सोमवार सुबह पांच बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Published on:

01 Sept 2025 06:00 am

Mohan Bhagwat: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जोधपुर आएंगे, ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी

