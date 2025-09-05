Jodhpur: जोधपुर में RSS की समन्वय बैठक आज से, संघ के प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा

आरएसएस की गुरुवार को हुई प्रेस वार्ता में आधुनिकता के साथ स्थानीयता को बराबर महत्व दिया गया। डिजिटल युग में सभी वक्ताओं के सभी नोट्स कागजों की बजाय टेबलेट में मौजूद रहे। प्रसारण भी लाइव किया गया। इसके अलावा प्रेस वार्ता के लिए बनाया बेकग्राउंड स्थानीयता की झलक दे रहा था। बाबा रामदेव, खेजड़ली मेले की झलक और वीर तेजाजी को दर्शाते इस बैनर ने मारवाड़ के महत्व पर प्रकाश डाला। खुद आम्बेकर ने कहा कि जोधपुर व मारवाड शुरू से ही आरएसएस के लिए महत्वपूर्ण रहा है।