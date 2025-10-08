जोधपुर शहर ने देखा परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम, अंतिम दिन 2500 दीयों से सजा झालरा

कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत के सात दिवसीय भव्य उत्सव 'जोधपुर आर्ट्स वीक 1.0' का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर विदाई के साथ ही जयपुर आर्ट्स वीक के 27 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक जयपुर में होने वाले आयोजन की घोषणा की गई। वहीं इस महोत्सव के जरिए पत्रिका का कला को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास रंग लाया। पत्रिका प्रदेश भर में ऐसे आयोजन करता रहा है।