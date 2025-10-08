जोधपुर शहर ने देखा परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम, अंतिम दिन 2500 दीयों से सजा झालरा

मायला बाग झालरा में प्रस्तुति देते कलाकार। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान पत्रिका पैट्रन में पिछले सात दिन में जोधपुर एक जीवंत कैनवास में परिवर्तित हो गया। पाटी की ओर से इस महोत्सव ने देश और विदेश से आए कलाकारों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को एक साथ जोड़कर सृजनात्मकता का सबसे समावेशी रूप प्रस्तुत किया।
कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत के सात दिवसीय भव्य उत्सव 'जोधपुर आर्ट्स वीक 1.0' का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर विदाई के साथ ही जयपुर आर्ट्स वीक के 27 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक जयपुर में होने वाले आयोजन की घोषणा की गई। वहीं इस महोत्सव के जरिए पत्रिका का कला को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास रंग लाया। पत्रिका प्रदेश भर में ऐसे आयोजन करता रहा है।
देर शाम आयोजित हुई समापन संध्या मायला बाग झालरा में हुई। झालरा को करीब 2500 दीयों से सजाया गया, यहां दुर्गा और उनके दल ने पारंपरिक तेरह ताली का मनमोहक प्रदर्शन किया। इस प्रस्तुति ने रात को राजस्थान की भक्ति, लय और उत्सव की गूंज से भर दिया, जो इस भूमि की आत्मा को दर्शाती है।
पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संस्थापक सना रेजवान और जोधपुर आर्ट्स वीक की निदेशक एमा समनर ने सभी कलाकारों, विद्यार्थियों, कला प्रेमियों, अतिथियों और साझेदारों का धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस प्रथम संस्करण को प्रेरणादायक सफलता दिलाई।
