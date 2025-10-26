Patrika LogoSwitch to English

Today Gold Silver Price: शादी वाले घरों में खुशी, इतना सस्ता हो चुका है सोना-चांदी, जानिए कीमत

Gold Silver Price: धनतेरस के बाद से अब तक चांदी में करीब 20 हजार रुपए प्रति किलो और सोने में 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

Today Gold Silver Price
एआई तस्वीर

जोधपुर। त्योहारी सीजन में जहां सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, वहीं अब दिवाली के कुछ ही दिनों बाद आई भारी गिरावट ने आमजन को राहत दी है। जहां पहले परिवार सीमित बजट में गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे थे, वहीं अब वही बजट बढ़ाकर आभूषणों की मात्रा और डिजाइन पर भी फोकस कर रहे हैं। कई ज्वैलर्स के अनुसार जो ग्राहक पहले सिर्फ एक-दो सेट ले रहे थे, अब वे अतिरिक्त कंगन, बाली या हार सेट लेने में रुचि दिखा रहे हैं।

धनतेरस के बाद से अब तक चांदी में करीब 20 हजार रुपए प्रति किलो और सोने में 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इस अप्रत्याशित गिरावट से शादी-विवाह की तैयारी कर रहे घरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जोधपुर के बाजार में सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 35,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है।

इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन, राजस्थान का इस गिरावट को लेकर कहना है कि इसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली, अमरीका में टैरिफ नीति में नरमी और भू-राजनीतिक तनावों में कमी है। इन कारणों से ग्लोबल मार्केट में कीमती धातुओं के भावों में गिरावट आई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है।

बता दें कि चांदी धनतेरस से पहले 1,89,900 रुपए, धनतेरस पर 1,70,500 रुपए और वर्तमान में 1,54,400 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं सोना धनतेरस से पहले 1,35,750 रुपए, धनतेरस पर 1,31,150 रुपए और वर्तमान में 1,26,050 रुपए रुपए 10 ग्राम बिक रहा है।

क्या पता फिर तेज हो जाए…

घर में नवंबर में शादी है इसलिए कुछ आभूषण तो पहले ही बुक करवा लिए थे, जिसको लेकर जरूर निराशा है, लेकिन फैमिली ज्वैलर्स की सलाह पर आगे की बुकिंग के लिए रुक गए। उसका फायदा अब हुआ है। ऐसे में अभी ही ज्वैलरी बुक करवा रहे हैं। क्या पता फिर से भावों में तेजी आ जाए।

  • सुमन, ग्राहक

इस बार सीजन में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दीपावली पर सिक्कों बर्तन की डिमांड को देखते ज्वैलर्स ने बहुत ज्यादा भाव देकर माल बनवाया, जो अब माल 5 से 10 प्रतिशत सस्ता बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
- अभिषेक चौपड़ा, सचिव, जोधपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन

भावों में गिरावट ज्यादा नहीं होगी

सोने-चांदी के भाव बाउंस बैक करेंगे। ऐसे में वैवाहिक घरों के ग्राहकों को इंतजार नहीं करना चाहिए, उनके लिए बेहतर समय है कि वह शादी के लिए आभूषण की खरीदारी कर लें। कीमतों में आए अंतर से शादी के बजट में अच्छी बचत होगी। आगे भावों में तेजी की प्रबल संभावना है।

  • नवीन सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन राजस्थान

ग्राहक असमंजस में

वर्तमान में भावों में आई गिरावट ने कहीं न कहीं बाजार को तो प्रभावित किया है। जिसके चलते इसका असर सीधा ग्राहक की सोच पर भी पड़ा है। ग्राहक अभी असमंजस की स्थिति में है कि सोने-चांदी के आभूषण खरीदे या नहीं। क्योंकि इन दो से तीन दिन के भीतर भावों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है।

  • रमेश सोनी, ज्वैलर

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Today Gold Silver Price: शादी वाले घरों में खुशी, इतना सस्ता हो चुका है सोना-चांदी, जानिए कीमत

