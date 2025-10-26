Today Gold Silver Price: शादी वाले घरों में खुशी, इतना सस्ता हो चुका है सोना-चांदी, जानिए कीमत

जोधपुर। त्योहारी सीजन में जहां सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, वहीं अब दिवाली के कुछ ही दिनों बाद आई भारी गिरावट ने आमजन को राहत दी है। जहां पहले परिवार सीमित बजट में गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे थे, वहीं अब वही बजट बढ़ाकर आभूषणों की मात्रा और डिजाइन पर भी फोकस कर रहे हैं। कई ज्वैलर्स के अनुसार जो ग्राहक पहले सिर्फ एक-दो सेट ले रहे थे, अब वे अतिरिक्त कंगन, बाली या हार सेट लेने में रुचि दिखा रहे हैं।