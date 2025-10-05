‘सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम जेल से संदेश…’ जोधपुर में मुलाकात के बाद अधिवक्ता ने किया बड़ा दावा

दरअसल, हिंसा के बाद गत 26 सितम्बर को सोनम वांगचुक को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्पश्चात उन्हें विमान से जोधपुर लाकर सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद कर दिया गया। उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच, दो दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पत्नी, भाई व लीगल एडवाइजर को जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दी थी। इसी के तहत बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी शनिवार को जोधपुर जेल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की।