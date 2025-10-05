‘सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम जेल से संदेश…’ जोधपुर में मुलाकात के बाद अधिवक्ता ने किया बड़ा दावा

सोनम वांगचुक - फाइल फोटो
जोधपुर। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के मामले में राष्ष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद सोनम वांगचुक से जोधपुर सेंट्रल जेल में बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और अधिवक्ता ने मुलाकात की। अधिवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक का क्षेत्रवासियों के लिए संदेश भेजने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक लेह में हिंसा के दौरान चार जनों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग चाहते हैं।
दरअसल, हिंसा के बाद गत 26 सितम्बर को सोनम वांगचुक को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्पश्चात उन्हें विमान से जोधपुर लाकर सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद कर दिया गया। उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच, दो दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पत्नी, भाई व लीगल एडवाइजर को जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दी थी। इसी के तहत बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी शनिवार को जोधपुर जेल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की।
अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के मार्फत जेल में सोनम वांगचुक से मिलने की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सभी को चिंता व प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है।
