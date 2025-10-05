Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

‘सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम जेल से संदेश…’ जोधपुर में मुलाकात के बाद अधिवक्ता ने किया बड़ा दावा

जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद उनके अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि जेल से सोनम वांगचुक ने लद्दाख और देशवासियों के नाम संदेश भेजा है।

2 min read

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Oct 05, 2025

Sonam Wangchuck

सोनम वांगचुक - फाइल फोटो

जोधपुर। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के मामले में राष्ष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद सोनम वांगचुक से जोधपुर सेंट्रल जेल में बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और अधिवक्ता ने मुलाकात की। अधिवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक का क्षेत्रवासियों के लिए संदेश भेजने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक लेह में हिंसा के दौरान चार जनों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग चाहते हैं।

दरअसल, हिंसा के बाद गत 26 सितम्बर को सोनम वांगचुक को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्पश्चात उन्हें विमान से जोधपुर लाकर सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद कर दिया गया। उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच, दो दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पत्नी, भाई व लीगल एडवाइजर को जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दी थी। इसी के तहत बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी शनिवार को जोधपुर जेल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की।

जेल पूरी तरह स्वस्थ हैं वांगचुक

अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के मार्फत जेल में सोनम वांगचुक से मिलने की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सभी को चिंता व प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है।

लद्दाख व देशवासियों के नाम सोनम वांगचुक का संदेश

  • उन लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, जिन्होंने हिंसा में जान गंवाई व घायल हुए और गिरफ्तार किए गए।
  • चार लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच करवाई जाए। ऐसा होने तक सोनम वांगचुक जेल में रहने को तैयार हैं।
  • छठी अनुसूची व राज्य का दर्जा पाने की वास्तविक संवैधानिक मांग में सर्वोच्च निकाय, केडीए व लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा होने का दावा किया।
  • सर्वोच्च निकाय लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाएगा तहे दिल से साथ होने का वादा।
  • आमजन से अपील की कि वे शांति व एकता बनाए रखें। अहिंसा के सच्चे गांधीवांदी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखें।

ये भी पढ़ें

लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट
जोधपुर
Sonam Wangchuck

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 06:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ‘सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम जेल से संदेश…’ जोधपुर में मुलाकात के बाद अधिवक्ता ने किया बड़ा दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: पत्रिका कार्यशाला में चिलाकुमारी ने दिए टिप्स, युवाओं ने दिखाई रुचि

Public Arts Trust of India
जोधपुर

Rajasthan Politics: राहुल गांधी पर शेखावत ने साधा निशाना, कहा- भाषण में कहे जाने से कोई जननायक नहीं बन जाता

Gajendra Singh Shekhawat
जोधपुर

Cough Syrup Death: कफ सिरप से मौत मामले पर बोले खींवसर; ‘दवा पीने से नहीं गई जान, सिरप में कोई जानलेवा पदार्थ नहीं मिला’

Health Minister Gajendra Singh Khinvsar
जोधपुर

20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

car pic
जोधपुर

Rajasthan: ससुराल जा रहा था गोरख राम, घर से कुछ दूरी पर खुद और बेटे की मौत; दीपावली से पहले गांव में शोक की लहर

road accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.