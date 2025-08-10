Success Story: जन्म से ही नहीं थी आंखों की रोशनी, सोमराज ने फिर भी नहीं मानी हार, 5 सरकारी नौकरियों में लहराया परचम

उनके पास आंखों की रोशनी नहीं थीं, मगर उनके हौसलों की उड़ान ऐसी थी कि आज हजारों आंखें उनकी ओर उम्मीद से देख रही है। जो इंसान खुद रोशनी से वंचित था, वह आज सैकड़ों युवाओं के जीवन में प्रेरणा की किरण बन चुका हैं। यह कहानी है जोधपुर जिले की सांसियों की ढाणी, गुजरावास (बनाड़) के सोमराज सांसी की, जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद तमाम संघर्षों के बावजूद राजकीय सेवाओं में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया।