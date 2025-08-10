10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Success Story: जन्म से ही नहीं थी आंखों की रोशनी, सोमराज ने फिर भी नहीं मानी हार, 5 सरकारी नौकरियों में लहराया परचम

सोमराज ने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के नेत्रहीन विकास संस्थान से प्राप्त की। इसके बाद एनआइओएस बोर्ड से 10वीं और राजस्थान ओपन बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

Success Story of a blind person
सोमराज सांसी। फोटो- पत्रिका

उनके पास आंखों की रोशनी नहीं थीं, मगर उनके हौसलों की उड़ान ऐसी थी कि आज हजारों आंखें उनकी ओर उम्मीद से देख रही है। जो इंसान खुद रोशनी से वंचित था, वह आज सैकड़ों युवाओं के जीवन में प्रेरणा की किरण बन चुका हैं। यह कहानी है जोधपुर जिले की सांसियों की ढाणी, गुजरावास (बनाड़) के सोमराज सांसी की, जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद तमाम संघर्षों के बावजूद राजकीय सेवाओं में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया।

खुद रोशनी बन गए

सोमराज जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं। उनके पिता कालूराम दसावत और माता कमला देवी एक साधारण ग्रामीण परिवार से हैं। घर में तीन बहनें और वे इकलौते बेटे थे, ऐसे में जिम्मेदारियां कई थीं और संसाधन सीमित। लेकिन, इन सीमाओं को उन्होंने कभी बहाना नहीं बनने दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, अशोक गहलोत को लेकर दिया ये बड़ा बयान
जोधपुर
Jogaram Patel attack on Ashok Gehlot

उनके सहयोगी अजय सिंह सांसी बताते हैं कि सोमराज बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहे। उन्होंने कभी खुद को दिव्यांग नहीं माना। पढ़ने के लिए वे गांव से निकलकर छात्रावासों में रहे, जहां उन्होंने अपना अधिकतर कार्य स्वयं किया।

पढ़ाई के मैदान में संघर्ष के योद्धा

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के नेत्रहीन विकास संस्थान से प्राप्त की। इसके बाद एनआइओएस बोर्ड से 10वीं और राजस्थान ओपन बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली स्थित सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।

सरकारी सेवा की सीढ़ियां

कॉलेज के बाद सोमराज ने एसएससी सीएचएसएल परीक्षा पास कर एलडीसी पद पर पहली सरकारी नौकरी प्राप्त की, लेकिन उनका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने एसएससी सीजीएल की भी कई बार कोशिश की, पर हर बार कुछ अंकों से रह जाते। निराश हुए बिना वे जुटे रहे।

लेक्चरर बनना है मंजिल

सोमराज का सपना यहीं समाप्त नहीं होता। अब वे लेक्चरर बनने की दिशा में प्रयासरत है, ताकि अपने जैसे अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों को भी नई राह दिखा सकें।

यह वीडियो भी देखें

चल रही रही सफलता ही राह

लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण की परीक्षाएं दी। दोनों में प्री व मैंस सफलतापूर्वक पास कर ली। सीएसआइआर में उन्हें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया हैं। साथ ही डीडीए में भी उनका चयन हुआ हैं। अब वे अगली जॉइनिंग के संबंध में विचार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: इंडियन रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, इस स्कीम में बुक करें अपना टिकट, किराए में मिलेगी बंपर छूट
जोधपुर
train news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Success Story: जन्म से ही नहीं थी आंखों की रोशनी, सोमराज ने फिर भी नहीं मानी हार, 5 सरकारी नौकरियों में लहराया परचम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.