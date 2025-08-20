Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था जत्था, रास्ते में नहाने के लिए खदान में उतरे 3 जातरू, साथियों के सामने हुई मौत

प्रत्यक्षदर्शी गणेश ने बताया कि डांगावास निवासी नरेन्द्र (20) पुत्र लक्ष्मणराम जानी, सचिन (19) पुत्र अशोक व लखन उर्फ लक्की (16) पुत्र जगदीश पानी में नहाने उतरे और गहरे गड्ढे में डूब गए।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 20, 2025

death of pilgrims in Jodhpur
मृतकों की फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के गादेरी गांव में बुधवार दोपहर पत्थर की खदानों में भरे बरसाती पानी में नहाने उतरे तीन जातरुओं की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस-प्रशासन भी पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया।

जानकारी के अनुसार नागौर जिले के मेड़ता सिटी के पास डांगावास गांव से करीब 40 युवकों का जत्था पैदल रामदेवरा जा रहा है। जत्था अपने साथ सवा 11 फीट ऊंचा और 50 किलो से अधिक वजनी बाबा का घोड़ा भी लेकर चल रहा है। मंगलवार रात यह जत्था भोपालगढ़ में रुका और बुधवार सुबह गंतव्य की ओर रवाना हुआ।

बचा नहीं पाए साथी

दोपहर करीब दो बजे जत्था गादेरी गांव के पास पहुंचा। इस दौरान चार-पांच युवक सड़क किनारे पत्थरों की खदान में भरे पानी के पास रुक गए। प्रत्यक्षदर्शी गणेश ने बताया कि डांगावास निवासी नरेन्द्र (20) पुत्र लक्ष्मणराम जानी, सचिन (19) पुत्र अशोक व लखन उर्फ लक्की (16) पुत्र जगदीश पानी में नहाने उतरे और गहरे गड्ढे में डूब गए।

साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब डेढ़-दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। सूचना पर तहसीलदार रामनिवास गोदारा, थाना प्रभारी मांगीलाल बिश्नोई व पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजन भी पहुंच गए और मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। देर शाम तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाइश में जुटे थे।

अवैध खनन से बने जानलेवा गड्ढे

ग्रामीणों ने बताया कि सुरपुरा खुर्द व गादेरी गांव के बीच गवारियों की ढाणी के पास अवैध खनन से ऐसे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु रामदेवरा दर्शन के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक गड्ढों को पाटने की मांग की है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से तालाबों व गहरे पानी से दूर रहने की अपील की है।

Jodhpur / बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था जत्था, रास्ते में नहाने के लिए खदान में उतरे 3 जातरू, साथियों के सामने हुई मौत

