Jodhpur News: आबूधाबी से उड़कर भारत पहुंचे 7 पक्षियों को जोधपुर में किया ‘कैद’, 4 की मौत, सात साल पहुंचे थे परिंदे

जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से 2023 के बीच जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र से घायल मिले 7 तिलोर पक्षियों का रेस्क्यू कर जोधपुर के माचिया वन्यजीव बचाव केंद्र में रखा गया। इनमें से पांच पक्षियों के पैरों में वैज्ञानिक टैग लगे हुए थे, जिनका उद्देश्य उनके प्रवास और गतिविधियों पर अध्ययन करना था। दुर्भाग्यवश इनमें से चार तिलोर पक्षियों की मौत हो चुकी है। पैरों में लगे टैग के अनुसार पांच पक्षी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी से उड़कर भारत पहुंचे थे। इन पक्षियों को आजादी का इंतजार है।