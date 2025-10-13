Today Gold-Silver Price: सोना फिर हुआ महंगा, चांदी में तूफानी तेजी, कीमत में बंपर उछाल

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में सोमवार को मसाला फसल जीरा में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए गिरावट दर्ज की गई। सामान्य ग्राहकी के चलते अन्य कृषि जिंस के भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना तेज व चांदी के भावों में तूफानी तेजी देखी गई। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 8000 रुपए की तेजी देखी गई।
अनाज भाव
ग्वारगम 8950- 8975, ग्वार डिलीवरी 4600-4850, ग्वार लोकल 4300-4550, मूंग 4500-8000, मोठ 4500-5500, चना 5350-5400, सरसों 7500-9300, रायड़ा 6700-6900, काला तिल 9500-11500, तारामीरा 5100-5150, मतीराबीज 16500-18500, गेहूं 2700-3500, ज्वार 2500-2800, बाजरा 2500-2800, जौ 2500-2510 व मक्की 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 7100-7400, मूंग मोगर 9500-10000, मूंग दाल 9000-9700, उड़द दाल 9000-9500, उड़द मोगर 9500-10500, काबली चना 8000-12000, मोठ मोगर 8400-8600, अरहर दाल 8500-11000, मसूर मल्का 7300-7500, काला मसूर 7000-7400 व मौसमी चना 6800-7300 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 8000-11000, धनिया दाल 7500-9000, हल्दी निजामाबाद 13000-14000, हल्दी सांगली 15000-16000, मैथी 4800-5300, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 25000-26000 व गोटा 33000-36000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 4350-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)।
गुड़ : 4600-5200 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 665, शक्ति 650, डेयरी बेस्ट 613, पालीवाल 585, शुभम 600, नमन 625, क्षीर 665 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2300, पोस्टलाइन 2200, सोना 2200, सिटीजन मूंगफली 2450, डायमंड 2550, फॉर्चून 2230, महाकोश 2180, श्रीजी 2150, विभोर 2140, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2070, फोरविन सोयाबीन तेल 2170, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2160 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2160, पॉम ऑयल 2090 व कॉटन सीड ऑयल 2170-2220 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 16500-17950, ईसबगोल 8325-12575, सौंफ 5000-6405, धनिया 5500-6300, मैथी 4200-4640, पीली सरसों 7200-9200, रायड़ा 5700-6075, मूंग 4000-7500, मोठ 3600-4205 व ग्वार 4300-4600 रुपए प्रति क्विंटल।
यह वीडियो भी देखें
स्टैंडर्ड सोना 1,28,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,27,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 1,78,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,76,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग