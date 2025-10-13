Today Gold-Silver Price: सोना फिर हुआ महंगा, चांदी में तूफानी तेजी, कीमत में बंपर उछाल

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 665, शक्ति 650, डेयरी बेस्ट 613, पालीवाल 585, शुभम 600, नमन 625, क्षीर 665 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2300, पोस्टलाइन 2200, सोना 2200, सिटीजन मूंगफली 2450, डायमंड 2550, फॉर्चून 2230, महाकोश 2180, श्रीजी 2150, विभोर 2140, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2070, फोरविन सोयाबीन तेल 2170, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2160 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2160, पॉम ऑयल 2090 व कॉटन सीड ऑयल 2170-2220 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 16500-17950, ईसबगोल 8325-12575, सौंफ 5000-6405, धनिया 5500-6300, मैथी 4200-4640, पीली सरसों 7200-9200, रायड़ा 5700-6075, मूंग 4000-7500, मोठ 3600-4205 व ग्वार 4300-4600 रुपए प्रति क्विंटल।