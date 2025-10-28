जोधपुर में स्कूल जा रहे तीन छात्रों को पिकअप ने कुचला, दो की मौत, एक गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार खेतनगर वीरमदेवगढ़ निवासी चैनाराम मेघवाल का पुत्र नगाराम (17), खींयाराम मेघवाल का पुत्र सुनील (16) और चूनाराम मेघवाल का पुत्र भामेश (17) पैदल स्कूल जा रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज गति से आई पिकअप ने तीनों को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को सेतरावा सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने नगाराम और सुनील को मृत घोषित कर दिया। हादसे में मारे गए नगाराम कक्षा 11वीं और सुनील कक्षा 9वीं में सेतरावा सीनियर सेकंडरी स्कूल में अध्ययनरत थे। घायल भामेश कक्षा 12वीं का छात्र है। हादसे की सूचना से विद्यालय में शोक की लहर फैल गई।