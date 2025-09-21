गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा, जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास

कार्यक्रम के अनुसार शाह दोपहर 3:50 बजे विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से 3:55 बजे सीधे रामराज नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 4:10 बजे से शाम 5:30 बजे तक वे शिलान्यास समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे नेत्रहीन महाविद्यालय के छात्रों और प्रबंधन से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शाम 5:50 बजे एयरपोर्ट लौटकर 5:55 बजे सूरत, गुजरात के लिए रवाना होंगे।