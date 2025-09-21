गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा, जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास

जोधपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज जोधपुर आएंगे। वे यहां पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराज नगर में आयोजित भवन शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
कार्यक्रम के अनुसार शाह दोपहर 3:50 बजे विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से 3:55 बजे सीधे रामराज नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 4:10 बजे से शाम 5:30 बजे तक वे शिलान्यास समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे नेत्रहीन महाविद्यालय के छात्रों और प्रबंधन से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शाम 5:50 बजे एयरपोर्ट लौटकर 5:55 बजे सूरत, गुजरात के लिए रवाना होंगे।
पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय लंबे समय से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। नए भवन के निर्माण से यहां आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शैक्षिक माहौल उपलब्ध होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह के हाथों शिलान्यास होने से इस परियोजना को और गति मिलेगी।
जोधपुर प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट से लेकर रामराज नगर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी तरह की चूक न हो।
स्थानीय लोगों और समाजसेवियों में भी शाह के दौरे को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।