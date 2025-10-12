Rajasthan: पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस की बैठक में हाथापाई, भिड़े जिलाध्यक्ष पद के दावेदार, एक लाइन प्रस्ताव खारिज

बैठक के दौरान सर्राफा बाजार ब्लॉक अध्यक्ष अतर खान ने कहा कि एक लाइन के प्रस्ताव पर ही हम सहमत हैं। इस बात का कांग्रेसी कार्यकर्ता राजेश मेहता और राजेश सारस्वत ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी तक जैसा चलता आया है वैसा अब नहीं चलेगा। राजेश सारस्वत ने कहा, एआइसीसी से आए पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर एआइसीसी तय करेगी कि कौन जिलाध्यक्ष बनेगा। इस बात पर कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सहमति जताई। बैठक खत्म होने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच पर नहीं बिठाने को लेकर भी नाराजगी जताई।