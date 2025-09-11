Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Vande Bharat: नवरात्र में राजस्थान को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

20-25 सितम्बर बीच मिल सकती है संचालन की सौगात, यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ मिलेगा राजस्थानी खाने का जायका, प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे उद्घाटन

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 11, 2025

Vande Bharat train
फाइल फोटो- पत्रिका

इस बार शारदीय नवरात्र जोधपुर शहरवासियों के लिए खास रहने वाला है। नवरात्र में शहरवासियों को जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत ट्रेन के संचालन की सौगात मिल सकती है। जोधपुर से जयपुर होकर दिल्ली कैंट तक चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

ट्रेन का रैक भी जोधपुर पहुंच चुका है। इस माह की 20-25 सितम्बर के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्रेन को हरी झण्डी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही बीकानेर-दिल्ली कैट व उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाना प्रस्तावित है।

यात्रियों को लंच में मिलेगी पनीर-गट्टे की सब्जी

वन्दे भारत ट्रेन में यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ लंच दिया जाएगा। इसका जिम्मा आइआरसीटीसी को सौंपा गया है। ट्रेन में पैकेज्ड पानी की बोतल सभी यात्रियों को दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उपमा, बेसन का चिला, बिस्किट आदि शामिल है। वहीं लंच में चावल, दाल, परांठा, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी आदि शामिल है। इसके अलावा नॉनवेज का ऑर्डर करने वाले यात्रियों को नॉनवेज देने की व्यवस्था है।

जोधपुर से दिल्ली के बीच 7 स्टेशनों पर ठहराव

जोधपुर से दिल्ली कैंट तक पहुंचने में ट्रेन 7 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जोधपुर से रवाना होकर वन्दे भारत ट्रेन जयपुर तक बीच में तीन जगहों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन डेगाना, मकराना व फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद सीधे जयपुर स्टेशन पर रुकेगी। वहीं दिल्ली के लिए अलवर, रेवाड़ी व गुरुग्राम स्टेशन पर ठहराव करेगी, फिर सीधी दिल्ली कैंट स्टेशन पर ही रुकेगी।

वन्दे भारत ट्रेन का संचालन शीघ्र किया जाएगा। लेकिन ट्रेन के संचालन तिथि रेलवे बोर्ड से तय की जाएगी। संचालन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं।

  • विकास खेड़ा, सीनियर डीसीएम, जोधपुर रेल मण्डल

Updated on:

11 Sept 2025 03:05 pm

Published on:

11 Sept 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Vande Bharat: नवरात्र में राजस्थान को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

