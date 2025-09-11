Vande Bharat: नवरात्र में राजस्थान को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

वन्दे भारत ट्रेन में यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ लंच दिया जाएगा। इसका जिम्मा आइआरसीटीसी को सौंपा गया है। ट्रेन में पैकेज्ड पानी की बोतल सभी यात्रियों को दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उपमा, बेसन का चिला, बिस्किट आदि शामिल है। वहीं लंच में चावल, दाल, परांठा, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी आदि शामिल है। इसके अलावा नॉनवेज का ऑर्डर करने वाले यात्रियों को नॉनवेज देने की व्यवस्था है।