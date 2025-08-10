10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Bus Accident: हरिद्वार से जोधपुर आ रही बस पलटी, 1 की मौत, किशोर का हाथ कटा, मच गई चीख-पुकार

Bus Accident: हादसे के बाद सवारियों से खचाखच भरी बस में चीख पुकार मच गई। बस की खिड़कियों से शीशे टूट गए। सवारियां इन खिड़कियों से बाहर निकलीं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

Bus Accident
बस हादसे के बाद मौके पर जुटे लोग। फोटो- पत्रिका

राजस्थान में ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर उदयपुर रोड जीरो नम्बर पुलिया के घुमाव पर रविवार को एक बस असंतुलित होकर पलट गई। दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 28 सवारियां घायल हो गई। इन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 6 की हालत गंभीर होने से उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया।

इनमें बनाड, जोधपुर निवासी मोडाराम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय अधिकांश सवारियां सो रही थीं। बस पलटने के साथ ही चीख पुकार मच गई। यात्री बसों की खिड़कियों से बाहर निकले। घायलों में 10 महिलाएं, 2 बालिकाएं एवं 2 किशोर शामिल रहे। हादसे में एक किशोर का हाथ कटकर अलग हो गया। घायलों में दर्जनभर जोधपुर जिले के विभिन्न स्थानों के हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : जीप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत, राखी बांधकर घर आ रहा था परिवार
डूंगरपुर
Road Accident in Dungarpur

हरिद्वार से जोधपुर आ रही थी बस

साकेतनगर थाना पुलिस के अनुसार वीडियोकोच बस हरिद्वार से जोधपुर आ रही थी। सुबह करीब 6 बजे केसरपुरा बाइपास पुलिया के घुमाव पर अचानक बस पलट गई। सवारियों से खचाखच भरी बस में चीख पुकार मच गई। बस की खिड़कियों से शीशे टूट गए। सवारियां इन खिड़कियों से बाहर निकलीं। अपनों को तलाशने के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

सूचना मिलने पर पुलिस एवं एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी मिलने पर चिकित्सा स्टाफ पहुंचा। घायलों का उपचार शुरू कर दिया। पीएमओ डॉ. सुरेन्द्र सिंह, उप नियंत्रक डॉ. सुनील कुमावत समेत अन्य चिकित्सकों ने उपचार में सहयोग करवाया।

जिला कलक्टर कमलराम मीना ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी ली। वीडियोकोच बस शनिवार को हरिद्वार से रवाना हुई थी। जोधपुर निवासी मोहनराम ने बताया कि हरिद्वार से जोधपुर जा रहे थे। बस हरिद्वार से शनिवार को 3 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई। बस में सीट टू सीट सवारी थी।

सूचना मिलते ही कर ली तैयारी

सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के स्टाफ ने ट्रोमा के प्रभारी चन्द्रभान सिंह को मामले की जानकारी दी। उन्होंने इसकी सूचना नर्सिंग अधीक्षक को दी। साथी स्टाफ जितेन्द्र शर्मा, लक्ष्मण काठात, नावेद असलम समेत अन्य को बुलवा लिया। घायलों के पहुंचने के साथ ही नर्सिंग स्टाफ भी पहुंच गया। इससे घायलों के पहुंचने के साथ ही उपचार शुरू हो गया।

यह हुए घायल

वीडियोकोच बस में इरुन्द्रान चारणान रानी पाली निवासी विपुल सिंह, नारायण सिंह, प्रदीप सिंह, रीतु कंवर, बगडीनगर निवासी गुमानराम, देवलीकलां निवासी पायल, जैतपुरा पाली निवासी जब्बर सिंह राजपुरोहित, रूपावास शिवपुरा पाली निवासी पुष्पा, खारडा पाली निवासी तीजा, रोहट पाली निवासी हनुमानराम, डांगियावास निवासी चन्द्राराम, बीसलपुर डांगियावास निवासी बदलेवराम, शिवनगरी थाना कल्याणपुर बालोतरा निवासी अणदाराम, बनाड जोधपुर निवासी मोडाराम, रोहट पाली निवासी भंवरलाल घायल हुए।

वहीं खारडा पुलिस थाना रोहट निवासी मांगीदेवी, अबराई ढाणी शिवपुरा पाली निवासी चन्दडी, सोनलता कलां रोहट पाली निवासी शांति देवी, बडली जोधपुर निवासी पूनाराम, गांधीनगर जोधपुर निवासी दुर्गाराम, राजीव गांधी नगर जोधपुर निवासी वर्षा, कापरडा जोधपुर निवासी धर्माराम, बालेसर जोधपुर निवासी मोहनराम, बालेसर जोधपुर निवासी धापूदेवी, बावरली जोधपुर निवासी सुरेश चौधरी, नाडोल पाली निवासी भंवरीदेवी, मासंदा तख्तगढ पाली निवासी हवा राजपुरोहित, रणसी बोरुंदा निवासी प्रहलाद, डांगियावास निवासी महेश व राहुल को भी चोटें आईं।

यह वीडियो भी देखें

इन्हें किया रेफर

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इनमें पुष्पा, रीतु, पायल, दुर्गेश, मोडाराम व मांगी देवी शामिल रहे। घायलों में अधिकांश जोधपुर के थे। इनमें से मोडाराम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि कुछ अन्य शाम तक छुट्टी लेकर जोधपुर रवाना हो गए।

ये भी पढ़ें

दंपती से लूटपाट, गला रेतकर महिला की हत्या, भाई के राखी बांधने पति के संग पीहर आई थी, लौटते समय हुई वारदात
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Bus Accident: हरिद्वार से जोधपुर आ रही बस पलटी, 1 की मौत, किशोर का हाथ कटा, मच गई चीख-पुकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.