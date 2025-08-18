राजस्थान के इस गांव में भेड़ियों का आतंक, 10 पर किया हमला, ग्रामीणों ने 2 को मौत के घाट उतारा

अगले ही दिन सोमवार को धांधिया गांव में हुए हमले ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। वन्य जीव उड़नदस्ता के फॉरेस्टर गणपत सिंह ने बताया कि अब तक इलाके से तीन मृत जानवर बरामद हुए हैं, जिनमें दो भेड़िया होने की पुष्टि हो चुकी है। हिंसक जानवराें को पकड़ने के लिए पुलिस, वन विभाग और वन्य जीव बचाव दल की टीमें मिलकर लूणी नदी क्षेत्र के जंगलों में सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रही है।