राजस्थान के इस गांव में भेड़ियों का आतंक, 10 पर किया हमला, ग्रामीणों ने 2 को मौत के घाट उतारा

राजस्थान के जोधपुर के पंचायत समिति लूणी क्षेत्र में दस लोगों को घायल करने वाले वन्यजीव दो भेड़ियों को ग्रामीणों ने सोमवार को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक भेड़िया जोधपुर हाईवे पर मृत मिला। भेड़ियों के हमले से शनिवार को चैनपुरा भाटान में तीन, करनियाली में दो और रविवार को शिकारपुरा में चार जने घायल हुए।
सोमवार को धांधिया गांव के हेमाराम पटेल पर भेड़िए ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस तरह कुल 10 लोग हमले का शिकार बन चुके हैं। रविवार देर रात जोधपुर हाईवे पर एक भेड़िया मृत मिलने के बाद ग्रामीणों को लगा था कि हमला करने वाला जानवर एक भेड़िया ही था, जो मर चुका है।
अगले ही दिन सोमवार को धांधिया गांव में हुए हमले ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। वन्य जीव उड़नदस्ता के फॉरेस्टर गणपत सिंह ने बताया कि अब तक इलाके से तीन मृत जानवर बरामद हुए हैं, जिनमें दो भेड़िया होने की पुष्टि हो चुकी है। हिंसक जानवराें को पकड़ने के लिए पुलिस, वन विभाग और वन्य जीव बचाव दल की टीमें मिलकर लूणी नदी क्षेत्र के जंगलों में सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रही है।
वन्य जीव बचाव दल की टीम को मौके पर भेजा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मृत मिले भेड़ियों का तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। भेड़ियों को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।
उपवन सरंक्षक वन्यजीव से पंचायत समिति लूणी क्षेत्र में मृत मिले भेड़ियों की मौत के मामले की पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। भेडि़यों को मारने में यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।