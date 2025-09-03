Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में 50 हजार लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा, किसी भी वक्त हो सकता है भारी नुकसान, जानें मामला

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुरपुरा बांध के फीडर से पानी की आवक जारी है। डूब क्षेत्र में आने वाले मकान और दुकान के मालिकों को नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा गया है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 03, 2025

Surpura Dam in Jodhpur
सुरपुरा बांध के भरने से आस-पास के क्षेत्र में पानी भरने लगा। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के सुरपुरा बांध में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से बांध के कैचमेंट एरिया में बसे हुए लोगों को मकान और दुकान खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, लंबे समय से सुरपुरा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कई लोग अवैध तरीके से अपनी खातेदारी जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया है।

इतना ही नहीं कई लोगों ने यहां कैचमेट क्षेत्र में ही कॉलोनियों काट ली है। अब पिछले दिनों हुई बारिश से सुरपुरा बांध में 12.5 पानी आने से जल संसाधन विभाग की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बुधवार को हुई बारिश के बाद यहां 4 फीट पानी और बढ़ चुका है।

खुद विभाग के अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि बांध का लेवल बढ़ा तो कैचमेट क्षेत्र में बसे हुए लोग और दुकानों को भारी नुकसान होगा। बता दें कि यहां करीब 300 घर बने हुए हैं। वहीं 20 से 25 कॉलोनियां बन चुकी हैं। इतना ही नहीं 2000 से ज्यादा प्रतिष्ठान लग चुके हैं। ऐसे में करीब 50 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे।

फीडर में पानी का आवक जारी

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुरपुरा बांध के फीडर से पानी की आवक जारी है। डूब क्षेत्र में आने वाले मकान और दुकान के मालिकों को नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने माना कट गई अवैध कॉलोनियां

इधर, अधिकारियों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि सुरपुरा बांध के डूब क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियों काटी जा रही है। इसके लिए कई बार नोटिस भी दिए गए है। जल संसाधन विभाग जोधपुर के एक्सईएन अब्दुल हमीद ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में कोर्ट से जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुरपुरा बांध के डूब क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा है। अभी बांध में पानी भरने का लेवल बढ़ रहा है। डूब क्षेत्र में बसे हुए लोगों को यहां से खाली करने के लिए कहा गया है।

  • अब्दुल हमीद, एक्सईएन, जल संसाधन विभाग

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में 50 हजार लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा, किसी भी वक्त हो सकता है भारी नुकसान, जानें मामला

