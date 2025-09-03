Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में 50 हजार लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा, किसी भी वक्त हो सकता है भारी नुकसान, जानें मामला

इधर, अधिकारियों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि सुरपुरा बांध के डूब क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियों काटी जा रही है। इसके लिए कई बार नोटिस भी दिए गए है। जल संसाधन विभाग जोधपुर के एक्सईएन अब्दुल हमीद ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में कोर्ट से जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।