Jodhpur: पानी के टैंकर ने मारी स्कूली गाड़ी को टक्कर, कई मासूम बच्चे घायल, मच गई चीख-पुकार, कुछ गंभीर

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद तुरंत 108 को सूचित किया गया। इसके बाद घायल बच्चों को पीएचसी आगोलाई भेजा गया। जहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने पानी के टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं चालक भी पुलिस हिरासत में है। बता दें कि टैंकर की टक्कर से ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। ई-रिक्शा के आस-पास स्कूली बच्चों के बैग और जूते-चप्पल बिखरे हुए मिले।