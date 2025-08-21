Jodhpur: पानी के टैंकर ने मारी स्कूली गाड़ी को टक्कर, कई मासूम बच्चे घायल, मच गई चीख-पुकार, कुछ गंभीर

राजस्थान के जोधपुर के बालेसर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पानी की सप्लाई करने वाला टैंकर निजी स्कूल के वाहन में जा घुसा। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। वहीं कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बालेसर के उटाम्बर गांव की है।
ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को एक निजी स्कूल की छुट्टी होने बाद बच्चे ई-रिक्शा से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान वाहन चालक ने एक बच्चे को उतारने के लिए गाड़ी रोकी। इसी दौरान तेज गति से आ रहा पानी का टैंकर स्कूली वाहन के पीछे जा घुसा।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में कई बच्चों को चोटें आईं हैं। वहीं 3 से 4 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर बालेसर और आगोलाई पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को ई-रिक्शा में से निकाला गया।
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद तुरंत 108 को सूचित किया गया। इसके बाद घायल बच्चों को पीएचसी आगोलाई भेजा गया। जहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने पानी के टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं चालक भी पुलिस हिरासत में है। बता दें कि टैंकर की टक्कर से ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। ई-रिक्शा के आस-पास स्कूली बच्चों के बैग और जूते-चप्पल बिखरे हुए मिले।