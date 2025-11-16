CG News: हार्वेस्टर से ट्रक की भीषण टक्कर, 8 घायल और 2 की हालत गंभीर

CG News: डॉक्टरों ने बताया कि 8 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद कांकेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़ी गाड़ियों की तेज रफ्तार के कारण ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं।