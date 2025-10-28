CG News: बीमार घोड़े को सड़क पर तड़पता छोड़ गया मालिक, ढाबा संचालक ने दिखाई इंसानियत

CG News: रविवार की रात करीब 11.30 बजे सड़क किनारे एक काला घोड़ा गंभीर रूप से बीमार हालत में तड़पता खड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और आंखों में दर्द व बेबसी साफ झलक रही थी। स्थानीय सिटी ढाबे के संचालक ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने भानुप्रतापपुर के निवासी संदीप छाबड़ा और सौरव सचदेव की मदद से घोड़े को सड़क से हटाकर ढाबे के भीतर सुरक्षित स्थान पर बांध दिया।