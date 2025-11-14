CG News: जनपद सीईओ की बड़ी कार्रवाई! इस मामले में पंचायत सचिव का वेतन रोका

जनपद पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव का रोका वेतन (photo source- Patrika)
CG News: ग्राम पंचायत जयपुर पीवी 51 और रविन्द्रनगर के पंचायत सचिव विद्युत जयधार पर निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोप के बाद जनपद पंचायत सीईओ उदय प्रकाश नाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने सचिव का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया और तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं।
सचिव जयधार ने ग्राम पंचायत जयपुर में पुलिया निर्माण के लिए लगभग 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि पंचायत खाते से आहरित की थी, लेकिन अब तक पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। इसके अलावा, 3 लाख 75 हजार रुपए की राशि नाली और सोकता गड्ढा निर्माण के लिए निकाली गई थी, लेकिन एक वर्ष और दो महीने का समय बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ।
CG News: इसके अलावा सचिव पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कई अन्य विकास कार्यों जैसे मुक्तिधाम, नलकूप खनन, विद्यालय बाउंड्रीवाल निर्माण आदि के लिए राशि आहरित कर कार्य न करने के भी आरोप लगे हैं। जनपद सीईओ उदय प्रकाश नाग ने जांच के दौरान पाया कि सचिव के कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1998 के उपनियम 1, 2 और 3 के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर उन्होंने सचिव का वेतन रोकते हुए उसे जवाब देने का आदेश दिया।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि यदि सचिव का जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच या निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से स्थानीय पंचायतों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पंचायतों में जवाबदेही बढ़ेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग