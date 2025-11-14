CG News: जनपद सीईओ की बड़ी कार्रवाई! इस मामले में पंचायत सचिव का वेतन रोका

CG News: इसके अलावा सचिव पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कई अन्य विकास कार्यों जैसे मुक्तिधाम, नलकूप खनन, विद्यालय बाउंड्रीवाल निर्माण आदि के लिए राशि आहरित कर कार्य न करने के भी आरोप लगे हैं। जनपद सीईओ उदय प्रकाश नाग ने जांच के दौरान पाया कि सचिव के कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1998 के उपनियम 1, 2 और 3 के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर उन्होंने सचिव का वेतन रोकते हुए उसे जवाब देने का आदेश दिया।