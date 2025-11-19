CG News: 26 नवंबर से शुरू होगी पं. प्रदीप मिश्रा की कथा, सुरक्षा, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर जोर

CG News: ग्राम कच्चे में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सप्ताहिक कथा कार्यक्रम की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कथा स्थल पर विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने पूजा-अर्चना कर आगामी कथा आयोजन की सफलता और सुचारू संचालन की कामना की।