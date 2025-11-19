CG News: 26 नवंबर से शुरू होगी पं. प्रदीप मिश्रा की कथा, सुरक्षा, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर जोर

26 नवंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की कथा (photo source- Patrika)
CG News: ग्राम कच्चे में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सप्ताहिक कथा कार्यक्रम की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कथा स्थल पर विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने पूजा-अर्चना कर आगामी कथा आयोजन की सफलता और सुचारू संचालन की कामना की।
आयोजन समिति की ओर से जीतेन्द्र जायसवाल, रामबाबू जायसवाल और भानुप्रतापपुर नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर सहित बड़ी संया में सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियाँ युद्ध स्तर पर जारी हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने भानुप्रतापपुर एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर और थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख भी स्थल पर पहुँचे।
CG News: उन्होंने समिति सदस्यों के साथ सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण तथा मार्ग विनियोजन पर विस्तृत चर्चा की। ग्राम कच्चे में होने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल है।
