कांकेर

NHM कर्मियों ने बैलगाड़ी रैली निकाल कर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

CG News: हड़ताल से शासकीय अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। वनांचल से शहरी इलाकों तक मरीज इलाज को तरस रहे हैं। भीड़ बढ़ने से अस्पतालों में अराजकता का माहौल है।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

बैलगाड़ी रैली निकाल कर किया प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
बैलगाड़ी रैली निकाल कर किया प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को धरना स्थल पर राष्ट्रगान एवं छत्तीसगढ़ राजकीय गीत से शुरुआत की गई। एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन के 12वें दिन मिनी स्टेडियम से पुराना बस स्टैंड, हनुमान मंदिर कोलमदेव क्लब, सेन चौक से बैलगाड़ी रैली निकालते हुए अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई।

CG News: उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ी सुवा गीत नाच कर अनोखा प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का आरोप है, कि सरकार 10 में से 5 मांगें पूरी होने का दावा कर रही है, लेकिन एक भी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। एनएचएम कर्मचारी संघ ने आंदोलन को रायपुर तक ले जाने और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

इस अवसर पर संघ के जिला संयोजक रोहित वर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा, भगवती पिल्ले, प्रशांत मर्सकोले, वीरेंद्र कांगे, त्रिवेणी साहू, अवधराम ध्रुव, डॉ. मुकेश साहू, गौरव सोनी, डॉ. योगेश प्रजापति, रवि शंकर सोनी, मनेन्द्र कुमार, देवकुमार शाश्वत, ताराचंद साहू, पवन वर्मा, राकेश राजपूत, तोमर लाल जैन, डॉ. उपासना खरे, किरण देवदास, अनीता साहू, भारती साहू, विनोद वेद, अशोक ठाकुर, प्रशांत झा आदि उपस्थित थे।

अस्पताल ठप, मरीजों का हाल बेहाल

CG News: हड़ताल से शासकीय अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। वनांचल से शहरी इलाकों तक मरीज इलाज को तरस रहे हैं। भीड़ बढ़ने से अस्पतालों में अराजकता का माहौल है। जीवन दीप समिति के कर्मचारियों पर बिना प्रशिक्षण ड्यूटी का दबाव बनाया जा रहा है। कई अस्पतालों में मरीजों से खेद जताते सूचना बोर्ड लगे हैं।

30 Aug 2025 02:58 pm

