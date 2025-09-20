Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

स्कूल जाते समय किया नाबालिग का पीछा, फिर गाली-गलौज… और करने लगा छेड़छाड़, उसके बाद जो हुआ!

CG News: नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना की शिकायत पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ (Photo source- Patrika)
नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ (Photo source- Patrika)

CG News: थाना सिकसोड़ क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता का भाई ने 16 सितंबर को थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन प्रतिदिन सहेली के साथ साइकिल से स्कूल जाती थी। इसी दौरान आरोपी रोहित बघेल लगातार पीछा करता, घूरता और छेड़छाड़ करता था।

CG News: पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई शिकायत

बता दें 12 सितंबर को जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने पीछा किया और रास्ते में गाली-गलौज करते हुए मारपीट व छेड़छाड़ की। पीड़िता के भाई की शिकायत पर थाना सिकसोड़ में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला के निर्देशन में थाना प्रभारी सिकसोड़ रामजी तारमे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया…

CG News: आरोपी रोहित बघेल पिता स्व. योगेन्द्र पाल बघेल निवासी भैसासुर को घर पर घेराबंदी कर गिरतार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। पुलिस कार्रवाई में निरीक्षक रामजी तारमे, सउनि तुमेश्वर साहू, मतराम बरिहा, प्रआर गिरीश कुमार ध्रुव, प्रआर लखमु वट्टी, आर विशेश्वर उईके,सरजू नेताम,दिलीप ध्रुव, हेमंत शोरी, मआर दीपा नाग एवं दुर्गेश्वरी नेताम का विशेष योगदान रहा।

Published on:

20 Sept 2025 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / स्कूल जाते समय किया नाबालिग का पीछा, फिर गाली-गलौज… और करने लगा छेड़छाड़, उसके बाद जो हुआ!

