स्कूल जाते समय किया नाबालिग का पीछा, फिर गाली-गलौज… और करने लगा छेड़छाड़, उसके बाद जो हुआ!

CG News: आरोपी रोहित बघेल पिता स्व. योगेन्द्र पाल बघेल निवासी भैसासुर को घर पर घेराबंदी कर गिरतार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। पुलिस कार्रवाई में निरीक्षक रामजी तारमे, सउनि तुमेश्वर साहू, मतराम बरिहा, प्रआर गिरीश कुमार ध्रुव, प्रआर लखमु वट्टी, आर विशेश्वर उईके,सरजू नेताम,दिलीप ध्रुव, हेमंत शोरी, मआर दीपा नाग एवं दुर्गेश्वरी नेताम का विशेष योगदान रहा।