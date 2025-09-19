Sky lightning: स्कूल से घर लौट रहे 3 छात्रों पर गिरी आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 2 गंभीर, बारिश से बचने खड़े थे पेड़ के नीचे

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर अंचल के ठाड़पाथर क्षेत्र में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है तीनों छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरु हो गई। बारिश से बचने तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वहां तेज गर्जना के साथ वहां आकाशीय बिजली (Sky lightning) आ गिरी। घटना में छात्र की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विशालपुर निवासी छात्र 15 वर्षीय रंजीत सिंह पिता जगनाथ शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे अपने 2 साथियों सुनील कुमार पिता हरिशरण बैस और अनूप कुमार पिता रामदेव बैस के साथ स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट (Sky lightning) रहा था। तीनों छात्र ठाड़पाथर-रेडीपहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई।
बारिश से बचने के लिए वे सडक़ किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी उसी पेड़ पर आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिर गई और तीनों उसकी चपेट में आ गए। घटना में रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील और अनूप गंभीर रूप से झुलस गए हैं।
ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायल छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मासूम छात्र रंजीत की मौत (Sky lightning) की खबर सुनते ही विशालपुर गांव में मातम छा गया है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में बिजली (Sky lightning) गिरने से लोगों और मवेशियों की जान जाती है, लेकिन अब तक प्रशासन कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं कर पाया।
ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में अब तक लाइटनिंग अरेस्टर तक नहीं लगाए गए हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण हर साल लोगों की जान जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीडि़त परिवार को मुआवजा दिया जाए और तत्काल इस क्षेत्र में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएं।