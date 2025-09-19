Sky lightning: स्कूल से घर लौट रहे 3 छात्रों पर गिरी आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 2 गंभीर, बारिश से बचने खड़े थे पेड़ के नीचे

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर अंचल के ठाड़पाथर क्षेत्र में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है तीनों छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरु हो गई। बारिश से बचने तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वहां तेज गर्जना के साथ वहां आकाशीय बिजली (Sky lightning) आ गिरी। घटना में छात्र की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।