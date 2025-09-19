Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

Sky lightning: स्कूल से घर लौट रहे 3 छात्रों पर गिरी आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 2 गंभीर, बारिश से बचने खड़े थे पेड़ के नीचे

Sky lightning: स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटने के दौरान रास्ते में होने लगी थी बारिश, जिस पेड़ के नीचे भीगने से बचने के लिए खड़े थे, वहीं गिर गई आकाशीय बिजली

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 19, 2025

Sky lightning
Relatives crying near Student dead body (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर अंचल के ठाड़पाथर क्षेत्र में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है तीनों छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरु हो गई। बारिश से बचने तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वहां तेज गर्जना के साथ वहां आकाशीय बिजली (Sky lightning) आ गिरी। घटना में छात्र की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विशालपुर निवासी छात्र 15 वर्षीय रंजीत सिंह पिता जगनाथ शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे अपने 2 साथियों सुनील कुमार पिता हरिशरण बैस और अनूप कुमार पिता रामदेव बैस के साथ स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट (Sky lightning) रहा था। तीनों छात्र ठाड़पाथर-रेडीपहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई।

बारिश से बचने के लिए वे सडक़ किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी उसी पेड़ पर आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिर गई और तीनों उसकी चपेट में आ गए। घटना में रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील और अनूप गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

ये भी पढ़ें

Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी
बलरामपुर
Girl body found

Sky lightning: छात्रों को किया गया रेफर

ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायल छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मासूम छात्र रंजीत की मौत (Sky lightning) की खबर सुनते ही विशालपुर गांव में मातम छा गया है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

हर वर्ष इस गांव में लोगों की जाती है जान

गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में बिजली (Sky lightning) गिरने से लोगों और मवेशियों की जान जाती है, लेकिन अब तक प्रशासन कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं कर पाया।

ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में अब तक लाइटनिंग अरेस्टर तक नहीं लगाए गए हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण हर साल लोगों की जान जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीडि़त परिवार को मुआवजा दिया जाए और तत्काल इस क्षेत्र में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएं।

ये भी पढ़ें

India incorrect map upload: फेसबुक पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज की प्राचार्य समेत 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अंबिकापुर
India incorrect map upload

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 08:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Sky lightning: स्कूल से घर लौट रहे 3 छात्रों पर गिरी आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 2 गंभीर, बारिश से बचने खड़े थे पेड़ के नीचे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.