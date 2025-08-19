7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना 6वें दिन भी जारी, बीजेपी पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत विश्वास ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि परलकोट के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए है। उन्होंने बताया कि स्थानीय सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को इलाज के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है। नगर पंचायत पखांजूर के पार्षद और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजदीप हालदार ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई बुनियादी सुविधाएं दी गईं, जैसे सीसी सड़क, नाली, समाज भवन, डोम शेड और जलाशय परियोजनाएं।