दर्दनाक हादसा: भजिया का टुकड़ा सांस नली में फंसा, तड़पकर हो गई युवक की मौत… गांव में शोक की लहर

मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर एंबुलेंस और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल जाती, तो संतोष की जान बचाई जा सकती थी। यह घटना स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आपातकालीन सेवाओं की धीमी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए और समय पर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।