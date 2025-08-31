Fraud News: सब इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के बहाने 3 लाख रुपए की ठगी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…

Fraud News: पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने एक युवक से सब इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के बहाने 3 लाख ठग लिए। मामला 2023-24 का है। सिदेसर में रहने वाले दीपक कांगे (27) ने कांकेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उनकी जान पहचान जगदलपुर की इंद्रा ठाकुर से हुई थी।
ठाकुर ने उसे सब इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया और इसके लिए 3 लाख रुपए ले लिए। दीपक ने बताया कि यह ठगी 2023 में उसके दोस्त आयुष गुप्ता के माध्यम से हुई। दीपक को नौकरी नहीं मिली। ठाकुर से संपर्क किया, तो वह टाल-मटोल करने लगी। इसके बाद दीपक ने कांकेर थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
Fraud News: पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू की और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंद्रा ठाकुर (52) जगदलपुर में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित लालबाग की रहने वाली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में टीआई मनीष नागर, एएसआई सोमेन्द्र सिंह, हैड कॉन्स्टेबल गितेश्वर, कॉन्स्टेबल श्रवण ठाकुर, पुरन लाल साहू और लेडी कॉन्स्टेबल गड़ेश्वरी की भूमिका रही।