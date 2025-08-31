Fraud News: सब इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के बहाने 3 लाख रुपए की ठगी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…

Fraud News: पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू की और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंद्रा ठाकुर (52) जगदलपुर में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित लालबाग की रहने वाली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में टीआई मनीष नागर, एएसआई सोमेन्द्र सिंह, हैड कॉन्स्टेबल गितेश्वर, कॉन्स्टेबल श्रवण ठाकुर, पुरन लाल साहू और लेडी कॉन्स्टेबल गड़ेश्वरी की भूमिका रही।