कन्नौज

इस वजह से 2 घंटे में 76 बार दिए गए 15 साल के लड़के को इंजेक्शन; UP में ‘चमत्कार को नमस्कार’ वाला केस!

UP News: घंटे में 76 बार 15 साल के लड़के को इंजेक्शन दिए गए जिसके बाद उसकी जान बच सकी। जानिए UP का 'चमत्कार को नमस्कार' वाला केस।

कन्नौज

Harshul Mehra

Aug 16, 2025

up news
2 घंटे में 76 बार दिए गए 15 साल के लड़के को इंजेक्शन। फोटो सोर्स-Ai

UP News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी एक 15 साल के लड़के को कोबारा सांप ने काट लिया। जिसके बाद उसे जिंला अस्पताल ले जाया गया। लड़के को 2 घंटे के अंदर 76 एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए गए। जिसके बाद उसकी जान बच सकी।

15 साल के लड़के पर सांप ने किया हमला

बताया जा रहा है कि करण गांव में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तभी उस पर सांप ने हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनकर, स्थानीय लोग उसे बचाने दौड़े और लाठियों से सांप को मार डाला। आनन-फानन में करण को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान करण के भाई और चाचा एक डिब्बे में मृत सांप को भी रखकर मोटरसाइकिल से कन्नौज जिला अस्पताल रवाना हुए।

2 घंटे में दिए गए 76 इंजेक्शन

डॉक्टर का कहना है कि करण की हालत अब स्थिर है। आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरि माधव यादव, जिन्होंने लड़के का इलाज किया था उन्होंने कहा कि जब लड़के को लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी। इसके बाद लड़के को 2 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद लड़के का इलाज जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 76 इंजेक्शन लड़के को लगाए गए। हर डेढ़ मिनट में एक इंजेक्शन लड़के को लगाया गया यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका ऑक्सीजन स्तर स्थिर रहे।

खतरे से बाहर है करण

शुरुआत में करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। करण के भाई ने कहा कि वह बात कर पा रहा है, हालांकि उसे अभी भी नींद आ रही है। मामले को लेकर डॉ. यादव ने कहा, "अस्पताल में सांप के जहर विरोधी इंजेक्शनों की पर्याप्त आपूर्ति है। डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल, करण लगातार निगरानी में है और उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है।''

Published on:

16 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / इस वजह से 2 घंटे में 76 बार दिए गए 15 साल के लड़के को इंजेक्शन; UP में ‘चमत्कार को नमस्कार’ वाला केस!

