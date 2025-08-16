इस वजह से 2 घंटे में 76 बार दिए गए 15 साल के लड़के को इंजेक्शन; UP में ‘चमत्कार को नमस्कार’ वाला केस!

डॉक्टर का कहना है कि करण की हालत अब स्थिर है। आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरि माधव यादव, जिन्होंने लड़के का इलाज किया था उन्होंने कहा कि जब लड़के को लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी। इसके बाद लड़के को 2 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद लड़के का इलाज जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 76 इंजेक्शन लड़के को लगाए गए। हर डेढ़ मिनट में एक इंजेक्शन लड़के को लगाया गया यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका ऑक्सीजन स्तर स्थिर रहे।