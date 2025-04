कन्नौज डीएम हटाए गये, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को बनाया गया नया डीएम

Chief Minister Special Secretary appointed as new DM of Kannauj कन्नौज के जिलाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें इटावा का जिलाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को जिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है।

कन्नौज•Apr 16, 2025 / 07:47 am• Narendra Awasthi

Chief Minister Special Secretary appointed as new DM of Kannauj उत्तर प्रदेश शासन ने 6 जिलाधिकारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया है। कन्नौज के जिलाधिकारी को इटावा का जिलाधिकारी बनाया गया है। जबकि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को कन्नौज भेजा गया है। इसी के साथ ही चंदौली, अमेठी, बदायूं, अयोध्या के डीएम भी बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन से जारी सूची के अनुसार कुल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।