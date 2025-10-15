Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

दिवाली में नकली मिठाई: दूध से नहीं सिंथेटिक पाउडर से बन रहा था नकली छेना, मिठाई, रॉ मैटेरियल बरामद

Dangerous sweets business कन्नौज में दिवाली के अवसर पर नकली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिठाइयां बनाई जा रही थी। खाद्य विभाग को मिली सूचना के बाद एसडीएम के नेतृत्व में छापा मारा गया। जिसमें 10 कुंटल माल बरामद किया गया। ‌

2 min read

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 15, 2025

मिलावटी मिठाई पर बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब

Dangerous sweets business दिवाली के मौके पर मिलावट खोरी की चांदी हो गई है। नकली और केमिकल युक्त मिठाइयों को बाजार में खपाने की बड़ी संख्या में तैयारी की गई थी। लेकिन मुखबिर की एक सूचना पर मिलावट खोरों की मंशा की धरी रहेगी। उप जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहां पर कई कुंतल नकली छेना और मिठाई बरामद की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रॉ मटेरियल और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही खराब हो चुके रॉ मटेरियल और मिठाई को नष्ट कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र का है।

सिंथेटिक पाउडर और केमिकल की मिठाई

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृष्ण नगर स्थित मिठाई बनाने वाले कारखाने का खुलासा किया गया है। जहां पर सिंथेटिक पाउडर और केमिकल युक्त मिठाइयां बनाई जा रही थी। सूचना के आधार पर जिला प्रशासन एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा। इस दौरान भारी संख्या में सिंथेटिक पाउडर, पाम तेल सहित अन्य सामग्री प्राप्त हुई। जिसे बनी मिठाइयों को दिवाली में बेचने की तैयारी चल रही थी। जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक थी।

क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी?

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष राठौर ने बताया कि सूचना मिली कि गुरसहायगंज के रामकृष्ण नगर में नकली मिठाइयां बनाई जा रही है। ‌सूचना के आधार पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की। यहां पर खोवा की जगह मिल्क पाउडर, पाम आयल, अरारोट, सिट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल आदि मिठाई बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनी हुई मिठाइयों और रॉ मटेरियल का भी सैंपल लिया गया है। जो भी रॉ मटेरियल मौके पर है। उसे सीज किया जाएगा। जो बनी हुई मिठाइयां खराब हो चुकी है। उन्हें नष्ट किया जा रहा है। एसडीएम भी मौके पर मौजूद है। यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / दिवाली में नकली मिठाई: दूध से नहीं सिंथेटिक पाउडर से बन रहा था नकली छेना, मिठाई, रॉ मैटेरियल बरामद

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जरूरतमंदों को मिलती नहीं, सड़क किनारे फेंक दी गई लाखों रुपए की दवा, जेसीबी का किया गया इस्तेमाल

सड़क के किनारे मिली दवाइयां (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

पुलिस के डर से नदी में छलांग लगाने का मामला: शव की तलाश जारी, क्या कहते हैं मंत्री असीम अरुण?

असीम अरुण पहुंचे मौके पर (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज)
कन्नौज

पुलिस का खौफ: युवक नदी में लगाया छलांग मौत, इंस्पेक्टर, दरोगा सहित तीन निलंबित, असीम अरुण ने दी प्रतिक्रिया

एसपी के सामने पहुंचे मृतक परिजन (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

यूपी के डिप्टी सीएम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को ‘बहन जी’ कहते हुए दिया बयान, सपा पर किया जमकर हमला

उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्य मंत्री असीम अरुण (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक)
कन्नौज

खुलासा: पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक, सुपारी देकर करवा दी हत्या, चार गिरफ्तार

कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.