दिवाली में नकली मिठाई: दूध से नहीं सिंथेटिक पाउडर से बन रहा था नकली छेना, मिठाई, रॉ मैटेरियल बरामद

फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब
Dangerous sweets business दिवाली के मौके पर मिलावट खोरी की चांदी हो गई है। नकली और केमिकल युक्त मिठाइयों को बाजार में खपाने की बड़ी संख्या में तैयारी की गई थी। लेकिन मुखबिर की एक सूचना पर मिलावट खोरों की मंशा की धरी रहेगी। उप जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहां पर कई कुंतल नकली छेना और मिठाई बरामद की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रॉ मटेरियल और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही खराब हो चुके रॉ मटेरियल और मिठाई को नष्ट कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृष्ण नगर स्थित मिठाई बनाने वाले कारखाने का खुलासा किया गया है। जहां पर सिंथेटिक पाउडर और केमिकल युक्त मिठाइयां बनाई जा रही थी। सूचना के आधार पर जिला प्रशासन एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा। इस दौरान भारी संख्या में सिंथेटिक पाउडर, पाम तेल सहित अन्य सामग्री प्राप्त हुई। जिसे बनी मिठाइयों को दिवाली में बेचने की तैयारी चल रही थी। जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक थी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष राठौर ने बताया कि सूचना मिली कि गुरसहायगंज के रामकृष्ण नगर में नकली मिठाइयां बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की। यहां पर खोवा की जगह मिल्क पाउडर, पाम आयल, अरारोट, सिट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल आदि मिठाई बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनी हुई मिठाइयों और रॉ मटेरियल का भी सैंपल लिया गया है। जो भी रॉ मटेरियल मौके पर है। उसे सीज किया जाएगा। जो बनी हुई मिठाइयां खराब हो चुकी है। उन्हें नष्ट किया जा रहा है। एसडीएम भी मौके पर मौजूद है। यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।
कन्नौज
उत्तर प्रदेश
