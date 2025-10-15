जरूरतमंदों को मिलती नहीं, सड़क किनारे फेंक दी गई लाखों रुपए की दवा, जेसीबी का किया गया इस्तेमाल

Government hospital medicines thrown on road कन्नौज में लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां सड़क किनारे फेंकी गई है। जिनमें सिरफ, टैबलेट, इंजेक्शन आदि शामिल है। कई पैकेट ऐसे हैं।‌ जिन्हें खोला तक नहीं गया है। इसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जेसीबी के माध्यम से इन दवाइयां ट्राली में भर कर अस्पताल भेज दिया। जहां इनकी जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने बताया कि नियमानुसार एक्सपायरी दवाइयां को रजिस्टर में अंकित कर डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है। जिसका पालन नहीं किया गया है। दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा कि यह दवाइयां कहां की है।