आईएमडी का पूर्वानुमान: 10 अगस्त तक रहेगा बारिश का मौसम, दे सकता है झटका

IMD forecast आईएमडी मौसम विभाग में 10 अगस्त तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इन दिनों तेज हवाएं चलने की संभावना है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से एक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश होने की संभावना है। आज कन्नौज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, शुक्रवार का 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले बृहस्पतिवार तक बारिशों का मौसम रहेगा। कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार आज कानपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री एवं न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर में ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात में 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त शनिवार का तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 61 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रविवार 10 अगस्त को 27 से 32 डिग्री तापमान के बीच 47 प्रतिशत, 11 अगस्त सोमवार को 27 से 32 डिग्री तापमान के बीच 45 प्रतिशत, मंगलवार 12 अगस्त को 27 से 31 पर डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत, बुधवार 13 अगस्त को 31 से 26 डिग्री के तापमान के बीच 71 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।