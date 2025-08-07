7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

आईएमडी का पूर्वानुमान: 10 अगस्त तक रहेगा बारिश का मौसम, दे सकता है झटका

IMD forecast मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया। जिसके अनुसार कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 07, 2025

इस हफ्ते होगी कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

IMD forecast आईएमडी मौसम विभाग में 10 अगस्त तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इन दिनों तेज हवाएं चलने की संभावना है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से एक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश होने की संभावना है। आज कन्नौज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, शुक्रवार का 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले बृहस्पतिवार तक बारिशों का मौसम रहेगा। कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम बारिश होगी। ‌

कैसा रहेगा आज कन्नौज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज कानपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री एवं न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है‌। 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कैसा रहेगा 8 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर में ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात में 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है।

कैसा रहेगा अगले 5 दोनों का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त शनिवार का तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 61 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रविवार 10 अगस्त को 27 से 32 डिग्री तापमान के बीच 47 प्रतिशत, 11 अगस्त सोमवार को 27 से 32 डिग्री तापमान के बीच 45 प्रतिशत, मंगलवार 12 अगस्त को 27 से 31 पर डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत, बुधवार 13 अगस्त को 31 से 26 डिग्री के तापमान के बीच 71 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

पुलिस ने किया खुलासा: बेटे ने करवा दी मां की हत्या, हुआ खौफनाक खुलासा, तीन गिरफ्तार
इटावा
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (फोटो सोर्स- 'X' इटावा पुलिस)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 06:07 am

Published on:

07 Aug 2025 06:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / आईएमडी का पूर्वानुमान: 10 अगस्त तक रहेगा बारिश का मौसम, दे सकता है झटका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.