आईएमडी का पूर्वानुमान: 10 अगस्त तक रहेगा बारिश का मौसम, दे सकता है झटका

IMD forecast आईएमडी मौसम विभाग में 10 अगस्त तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इन दिनों तेज हवाएं चलने की संभावना है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से एक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश होने की संभावना है। आज कन्नौज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, शुक्रवार का 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले बृहस्पतिवार तक बारिशों का मौसम रहेगा। कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम बारिश होगी। ‌