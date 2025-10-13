पुलिस के डर से नदी में छलांग लगाने का मामला: शव की तलाश जारी, क्या कहते हैं मंत्री असीम अरुण?

Fearing police, teenager jumps into river कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के देवी पुरवा गांव में पुलिस की डर से काली नदी में छलांग लगाने वाले युवक की तलाश अभी भी जारी है। शव ना मिलने के कारण परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस पर बड़ी लापरवाही का भी आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि नदी में छलांग लगाता देख पुलिस ने बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोनों पुलिसकर्मी मौके से भाग गए। जो बड़ी लापरवाही है। राज्य मंत्री असीम अरुण आज पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। उन्हें ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को पांच बीघा कृषि पट्टा दिया जाएगा। और भी कई मदद की घोषणा की। ‌इस मौके पर डीआईजी हरीश चंदर भी मौजूद थे। ‌