यूपी के डिप्टी सीएम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को ‘बहन जी’ कहते हुए दिया बयान, सपा पर किया जमकर हमला

Deputy CM Brijesh Pathak in Kannauj कन्नौज में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। 2017 के पहले का उदाहरण उनके सामने है। महिलाएं असुरक्षित थी। उपमुख्यमंत्री राज्य मंत्री असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मायावती को 'बहन जी' कहकर संबोधित किया। कार्यक्रम ठठिया विकासखंड के खैरनगर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर विधायक अर्चना पांडे, विधायक कैलाश राजपूत, विधायक पूनम शंखवार, विधायक राहुल बच्चा सोनकर, विधायक मानवेंद्र प्रताप आदि मौजूद थे।