कन्नौज

यूपी के डिप्टी सीएम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को ‘बहन जी’ कहते हुए दिया बयान, सपा पर किया जमकर हमला

Deputy CM Brijesh Pathak in Kannauj कन्नौज में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मायावती को 'बहन जी' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान गुंडों माफियाओं को संरक्षण मिल रहा था।

2 min read

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 10, 2025

उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्य मंत्री असीम अरुण (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक)

फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक

Deputy CM Brijesh Pathak in Kannauj कन्नौज में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। 2017 के पहले का उदाहरण उनके सामने है। महिलाएं असुरक्षित थी। उपमुख्यमंत्री राज्य मंत्री असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मायावती को 'बहन जी' कहकर संबोधित किया। कार्यक्रम ठठिया विकासखंड के खैरनगर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर विधायक अर्चना पांडे, विधायक कैलाश राजपूत, विधायक पूनम शंखवार, विधायक राहुल बच्चा सोनकर, विधायक मानवेंद्र प्रताप आदि मौजूद थे।

कन्नौज का अस्पताल प्रदेश के अस्पतालों के लिए मॉडल

उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है। मंत्री असीम अरुण ने अपने क्षेत्र के अस्पताल में अच्छा काम किये हैं। इस अस्पताल को मॉडल मान कर हम पूरे प्रदेश के अस्पतालों में लागू करेंगे। कन्नौज हमारी प्राथमिकताओं में है। इसे आदर्श जिले के रूप में विकसित करेंगे। मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से कम कर रहा है। कैंसर अस्पताल में भी हम जल्द ही नियुक्ति करने जा रहे हैं।

सपा सरकार में लुच्चे लफंगे बढ़े

बृजेश पाठक ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि 'बहन जी' ने प्रदेश के डेवलपमेंट विकास के लिए काम किया है। आप सब जानते हैं कि 'बहन जी' जो कुछ बोलती हैं। सही बोलती हैं। समाजवादी पार्टी सरकार जब-जब रही है। लुच्चे-लफंगे, माफिया, गुंडे बढ़े हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश को हर सेक्टर में नंबर एक बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री राम अरुण ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा काम किया था। उन्हीं के कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य रहे हैं।

Updated on:

10 Oct 2025 10:40 am

Published on:

10 Oct 2025 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / यूपी के डिप्टी सीएम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को 'बहन जी' कहते हुए दिया बयान, सपा पर किया जमकर हमला

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

खुलासा: पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक, सुपारी देकर करवा दी हत्या, चार गिरफ्तार

कन्नौज

योगी आदित्यनाथ की घोषणा, उत्तर प्रदेश शासन में जारी किया आदेश, कल रहेगी छुट्टी, देखें आदेश पत्र

कल सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
कन्नौज

Monsoon triple attack आफत भरे मौसम में महिला सहित दो की मौत, हो रही झमाझम बारिश

पीड़ित परिवार के घर पर लगी अपनों की भीड़ (फोटो सोर्स- कन्नौज वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

Heavy rain prediction: मानसून की दो प्रणालियों विकसित, हो रहा revival, जानें कन्नौज का मौसम

मानसून के दो सिस्टम सक्रिय (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
यूपी न्यूज

भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

गालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज
