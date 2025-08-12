12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

UP weather alert: कन्नौज में आज हुई जमकर बारिश, जानें 19 अगस्त तक का मौसम

UP weather alert, Kannauj Heavy rain in today कन्नौज में आज जमकर बारिश हुई। 24 घंटे बाद मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा। 13 अगस्त के दिन में छुटपुट और रात से जोरदार बारिश होने की चेतावनी है। जो 13 और 14 अगस्त तक बना रहेगा। 15 अगस्त की सुबह भी बारिश होने की संभावना है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 12, 2025

मौसम को लेकर अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

UP weather alert, Kannauj Heavy rain in today कन्नौज में दोपहर में आज झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तापमान में भी कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 अगस्त को जमकर बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।‌ 19 अगस्त तक कभी छुटपुट तो कभी जोरदार बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा भी चलने की संभावना है। तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बीच-बीच में निकलने वाली तेज धूप से उमस बढ़ाएगी।

कन्नौज में कैसा रहेगा आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की-फुल्की बूंदाबादी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कैसा रहेगा कन्नौज में 13 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 62 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 90 प्रतिशत बारिश हो सकती है। इस दौरान दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

कैसा रहेगा 14 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 82 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। देर रात भी बारिश होने की जानकारी मिल रही है। 30 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा 15 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त का तापमान 27 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह से ही बारिश होने का अनुमान है। दिन में 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात में भी 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

कैसा रहेगा 19 अगस्त तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त का तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रहेगा। 46 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 17 अगस्त रविवार का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 51 प्रतिशत बारिश हो सकती है। सोमवार 18 अगस्त का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 62 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 19 अगस्त का तापमान 27 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 46 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

पुलिस ने किया खुलासा: बेटे ने करवा दी मां की हत्या, हुआ खौफनाक खुलासा, तीन गिरफ्तार
इटावा
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (फोटो सोर्स- 'X' इटावा पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 05:39 pm

Published on:

12 Aug 2025 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / UP weather alert: कन्नौज में आज हुई जमकर बारिश, जानें 19 अगस्त तक का मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.