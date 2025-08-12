UP weather alert: कन्नौज में आज हुई जमकर बारिश, जानें 19 अगस्त तक का मौसम

UP weather alert, Kannauj Heavy rain in today कन्नौज में दोपहर में आज झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तापमान में भी कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 अगस्त को जमकर बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।‌ 19 अगस्त तक कभी छुटपुट तो कभी जोरदार बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा भी चलने की संभावना है। तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बीच-बीच में निकलने वाली तेज धूप से उमस बढ़ाएगी।